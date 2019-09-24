підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 12:21 5
Шоу-бізнес 2019-09-24T13:30:02+03:00
Українські Новини
Леді Гага впала перед автомобілем: у мережі припустили, що співачка була п'яна

Леді Гага впала перед автомобілем: у мережі припустили, що співачка була п'яна

Леді Гага. Скріншот: відео/TMZ
Леді Гага. Скріншот: відео/TMZ

Американська співачка Леді Гага впала, коли сідала в машину. Відповідне відео опублікувало видання "TMZ" в Telegram-каналі.

На ньому видно, як зірка невпевнено підходить до автомобіля і, спіткнувшись, падає на тротуар. За кадром чути крики: "Ви в порядку?", "О Боже!".

Тим не менше 37-річна поп-зірка з допомогою помічників встає і посміхається на камери. Користувачі мережі припустили, що співачка була п'яною. Але інші вважають, що причиною стали сонцезахисні окуляри, в яких Леді Гага була в темний час доби.

Як повідомляли Українські Новини, Леді Гага перемогла у церемонії "Найкраща акторка" на Critics' Choice Awards-2019.


Раніше поп-співачка Леді Гага впала з 25-сантиметрових підборів.

Крім того, 37-річна Гага повідомила, що страждає рідкісною хворобою. Пацієнти з фіброміалгією страждають від хронічного, як правило симетричного болю у всьому тілі.

Також ЗМІ повідомляли, що агент Леді Гаги запропонував співачці вийти за нього заміж.

 

Більше новин про: Конфуз Леді Гага падіння

Архів
Новини
Зеленський в США зустрівся зі "старою діаспорою", відмовивши "молодим мігрантам" 14:10
Андрій Герус: російське вугілля не є конкурентним українському - ним лише розбавляють наше, щоб усереднити золу 13:57
Заморозки до -5 вночі будуть в ніч на середу майже по всій Україні 13:50
ФСБ Росії дві доби незаконно допитувала українського інспектора митниці, - СБУ 13:40
Заступник Кличка Давтян відмовився звільнятися 13:37
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка 12:31
Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua
Нема підстав: РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne 08:00 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok