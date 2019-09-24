Леді Гага впала перед автомобілем: у мережі припустили, що співачка була п'яна

Американська співачка Леді Гага впала, коли сідала в машину. Відповідне відео опублікувало видання "TMZ" в Telegram-каналі.

На ньому видно, як зірка невпевнено підходить до автомобіля і, спіткнувшись, падає на тротуар. За кадром чути крики: "Ви в порядку?", "О Боже!".

Тим не менше 37-річна поп-зірка з допомогою помічників встає і посміхається на камери. Користувачі мережі припустили, що співачка була п'яною. Але інші вважають, що причиною стали сонцезахисні окуляри, в яких Леді Гага була в темний час доби.

Як повідомляли Українські Новини, Леді Гага перемогла у церемонії "Найкраща акторка" на Critics' Choice Awards-2019.



Раніше поп-співачка Леді Гага впала з 25-сантиметрових підборів.



Крім того, 37-річна Гага повідомила, що страждає рідкісною хворобою. Пацієнти з фіброміалгією страждають від хронічного, як правило симетричного болю у всьому тілі.

Також ЗМІ повідомляли, що агент Леді Гаги запропонував співачці вийти за нього заміж.