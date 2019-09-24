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24 вересня 2019, вівторок, 12:04 26
Прес-центр 2019-09-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
25.09.19 13:00 Круглий стіл щодо ініціативи обов’язкового використання РРО

25.09.19 13:00 Круглий стіл щодо ініціативи обов’язкового використання РРО

25 вересня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл щодо останніх законодавчих ініціатив, які охоплюють діяльність малого і середнього бізнесу, зокрема щодо обов’язкового використання рро – реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

Учасники:

  • Леонід Запорожець, голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг;
  • Едуард Курганський, голова ГО "Комітет підприємців України";
  • Борис Емельдеш, президент ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців";
  • Коробка Валентина, голова ГО "Вільна профспілка підприємців України";
  • Андрій Карпов (Полтава), блогер
  • А також народні депутати України: Ніна Южаніна, Артур Герасимов, Ростислав Павленко.

Акредитація ЗМІ на місці.

Контактна особа: (068) 827-09-27 Анна Глухенька

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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