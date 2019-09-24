25.09.19 13:00 Круглий стіл щодо ініціативи обов’язкового використання РРО

25 вересня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл щодо останніх законодавчих ініціатив, які охоплюють діяльність малого і середнього бізнесу, зокрема щодо обов’язкового використання рро – реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).\r\nУчасники:\r\n\r\n Леонід Запорожець, голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг;\r\nЕдуард Курганський, голова ГО "Комітет підприємців України";\r\nБорис Емельдеш, президент ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців";\r\nКоробка Валентина, голова ГО "Вільна профспілка підприємців України";\r\nАндрій Карпов (Полтава), блогер\r\nА також народні депутати України: Ніна Южаніна, Артур Герасимов, Ростислав Павленко.\r\n\r\nАкредитація ЗМІ на місці.\r\nКонтактна особа: (068) 827-09-27 Анна Глухенька\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх