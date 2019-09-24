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24 вересня 2019, вівторок, 11:08 377 Документ
Політика 2019-09-24T14:00:04+03:00
Українські Новини
Закарпатська прокуратура потребує змін і нових, некорумпованих очільників, - активісти

Закарпатська прокуратура потребує змін і нових, некорумпованих очільників, - активісти

Громадські активісти та правозахисники вважають, що слідом за кадровими змінами у низці областей треба змінити керівництво прокуратури Закарпаття. З такою заявою активісти звернулися до Генерального прокурора України Руслана Рябошапки. Вони закидають   керівнику закарпатської прокуратури Гаврилюку та його заступнику Василенку незаконне збагачення та імітацію боротьби з контрабандою. "Прокурору Володимиру Гаврилюку за три роки перебування на посаді не тільки не вдалося притягнути до відповідальності жодного топ-посадовця, а навіть вдалося самому увійти в їх число, очоливши разом із своїм заступником Олександром Василенком усі корупційні потоки регіону" - пишуть активісти Генеральному прокурору. Авторами та підписантами документа є правозахисники та активісти Наталія Майстренко, Віталій Грегор і Євген Рахімов.

Активісти стверджують, що мають задокументовані факти того, що очільники закарпатської прокуратури курують контрабанду безакцизних сигарет та алкоголю до країн Західної Європи, а також покривають 126 незареєстрованих автозаправок та канали нелегальної міграції.

Представники громадськості Закарпаття у зверненні до Генерального прокурора Руслана Рябошапки навели конкретні приклади та номери кримінальних проваджень, які було закрито та перекваліфіковано і зрештою винні, на думку активістів, уникнули покарання. Саме керівництво прокуратури Закарпаття відповідальне за таке правове свавілля,- наголошують правозахисники.

Активісти б’ють на сполох і звертають увагу Генпрокурора Руслана Рябошапки на безкарності успадкованих ним підлеглих. Очільники закарпатської прокуратури  Гаврилюк і Василенко зробили заяви, що при новій владі вони так само залишатимуться на своїх посадах.

"З огляду на підтримку останніх кримінальними колами Закарпаття і Львівщини, перспектива успішного проходження ними переатестації та уникнення відповідальності за посадові злочини стає дедалі осяжнішою", - пишуть автори звернення і просять Генерального прокурора Руслана Рябошапку  "вжити всіх можливих заходів для унеможливлення розвитку такого сценарію і прийняття законного рішення за результатами перевірки викладених фактів".

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