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24 вересня 2019, вівторок, 11:09 178 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-09-24T13:15:03+03:00
Українські Новини
Більше 7 млн абонентів Київстар скористалось 4G-інтернетом

Більше 7 млн абонентів Київстар скористалось 4G-інтернетом

За підсумками серпня 2019 року кількість клієнтів Київстар, які скористалися 4G-інтернетом зросла майже у чотири рази, у порівнянні з серпнем минулого року – до 7 млн 250 тисяч абонентів. Тоді як у серпні 2018 року їх було 1 млн 950 тисяч.

Протягом літа 4G-абонентів оператора стало більше одразу на 1 млн.  Стрімке зростання пов’язано з декількома факторами. По-перше, з вигідною пропозицією "Літо 4G безліміту", завдяки якій клієнти компанії могли користуватися швидкісним 4G без тарифікації, тобто без списання мегабайтів. 

По-друге, завдяки постійному розширенню покриття 4G від Київстар. Зараз мережа четвертого покоління працює у 6680 великих і малих містах та селищах, де проживає 28,6 млн осіб. А це – майже 70% населення.

Також Київстар пропонує багато зручних способів замінити стару SIM-карту на USIM з підтримкою 4G. Безкоштовно в одному із 460 фірмових магазинів оператора або в одному з більш ніж 8000 тисячі магазинів-партнерів Київстар. Безкоштовно замовивши USIM з доставкою через "Укрпошту" або самостійно придбавши новий стартовий пакет з 4G. Всі деталі доступні за посиланням

Нагадаємо, що за даними* незалежних експертів, у мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх  мобільних операторів України. Такі  дані наводить у дослідженні за 2018 рік міжнародна компанія Ookla. А у 2019 році нове дослідження французької компанії nPerf підтвердило високу якість і швидкість послуг мобільної передачі даних в мережі Київстар. 

* Результати дослідження компанії Ookla наведені за період з 1 січня по 31 грудня 2018 року. Детальна інформація доступна на сайті компанії за посиланням. Результати дослідження компанії nPerf наведені за період з 1 липня 2018 року по 30 червня 2019 року. Детальна інформація також доступна на сайті компанії за посиланням.
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