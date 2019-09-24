Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times

Щоб стати інструментом реформатором, президент України Володимир Зеленський повинен дистанціюватися від олігархів. Таку думку висловлює редакція Financial Times у матеріалі "Ukraine’s new president faces defining a choice", інформує портал 112.ua.

FT звертає увагу на те, що в останні два тижні в Україні почали відбуватися тривожні події.

"Мільярдер-олігарх Ігор Коломойський, підозрюваний в тому, що допоміг привести пана Зеленського до влади, але пробув більшу частину останніх двох років у вигнанні, голосно повернувся в українську столицю. Потім прем'єр-міністр повідомив, що Київ готовий до мирової угоди з "ПриватБанку", який перебував у Коломойського у спільному володінні, поки не був націоналізований в 2016 році з передбачуваної дірою в 5,5 млрд доларів на рахунках. Київ намагається повернути мільярди з допомогою кримінальних звинувачень проти олігарха. Останній стверджує, що ця справа була сфабрикована попереднім урядом, щоб захопити його цінний актив. Проте операція з повернення банку або зняття претензій до пану Коломойському не тільки ризикує поставити під загрозу майбутнє фінансування від МВФ та інших західних партнерів, які наполягали на націоналізації Приватбанку для захисту фінансової стабільності. Це може підірвати і інші позитивні кроки уряду", - йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслюють, що прихильники Заходу, прагнуть побачити, як Україна нарешті відмовилась від своєї клептократичною моделі, значною мірою дали Зеленському перевагу, навіть незважаючи на те, що телевізійний комік здобув популярність завдяки ролі в серіалі на каналі Коломойського.

"Але вони випустили з уваги призначення президентом Андрія Богдана - адвоката Коломойського - своїм керівником апарату. Інвестори вітали призначеного президентом 35-річного прем'єр-міністра - Олексія Гончарука. Він почав активну програму з легалізації продажу сільгоспугідь, приватизації державних підприємств, лібералізації ринку праці, протидії рейдерству та посилення захисту власності. Проте 10 вересня в кабінеті президента був знятий усміхнений Коломойський із Зеленським і Богданом. А потім премьер-міністр в інтерв'ю FT обмовився, що Зеленський хоче "шукати спільні рішення" щодо Приватбанку, хоча пізніше заявив, що його неправильно витлумачили", - йдеться у матеріалі.

Журналісти Financial Times відзначають, що в Україні почали відбуватися й інші тривожні речі. "Поліція вчинила наліт на штаб-квартиру "Приватбанку" і будинок Валерії Гонтарєвої, екс-глави центрального банку, який в останні роки керував очищенням банківського сектору України, включаючи націоналізацію банку Коломойського. У минулий вівторок дача Гонтарєвої під Києвом згоріла в результаті явного підпалу. Коломойський наполягає на тому, що не він стоїть за цими інцидентами. Втім, хто б не був відповідальний за це, вони уособлюють повернення до темних шляхах України 20 років тому - а це повна протилежність тій картинці, яку країна хоче представляти собою", - йдеться у статті.

Також видання зазначає, що особливо зараз, коли Зеленський був втягнутий в міжнародний резонанс з-за повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп попросив його провести розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. "Останнє, що йому зараз потрібно, це великий внутрішній скандал. Будь врегулювання питання Приватбанку має передбачати максимальне відновлення активів у його колишніх власників і має бути погоджено з МВФ. Крім цього, президент стоїть перед визначальним вибором. Багато українців вважають, що його попередник, мільярдер Петро Порошенко, не зміг скинути з себе мантію олігарха і стати справжнім державним реформатором державним діячем. Пан Зеленський повинен вирішити, чи хоче він бути "слугою народу" (згідно з назвою вивів його в президенти серіалу і його партії) або слугою олігархів", - констатували журналісти.

Нагадаємо, оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський вважає, що ситуація навколо "Приватбанку" Коломойського, який після президентських виборів наростив свій вплив і претендує на повернення йому фінустанови, може підірвати владу Зеленського, якщо він поступиться олігарху.