Навіть наявність роботи не гарантує громадянам захист від бідності, - Льовочкін

Україна в останні роки перетворилась на найбіднішу країну Європи, свідченням чого є надзвичайно низький показник ВВП на душу населення, що торік становив в Україні близько 3,1 тисяч доларів на людину. Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука із запитом, у якому вимагає невідкладно вжити заходів, спрямованих на системне та комплексне вирішення питань бідності громадян, які б серед іншого передбачали стимулювання створення нових робочих місць, збільшення розміру прожиткового мінімуму тощо, інформує персональний портал політика.

Політик звернув увагу уряду на той тривожний факт, що в Україні навіть наявність роботи не гарантує громадянам захист від бідності. Торік майже кожен п’ятий працюючий перебував за межею бідності, оскільки їхні доходи були нижче фактичного прожиткового мінімуму. Зокрема, це пояснюється тим, що мінімальна зарплата, хоч і виросла номінально за останні 5 років у 3,5 рази (з 1 218 грн на початок 2014 року до 4 173 грн у 2019 році), але все ще не перевищує фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (4 776 грн на липень 2019 року з обов'язковими виплатами).

"В Україні важко знайти роботу з гідною оплатою праці. Це підтверджується тим, що більша частина працівників у нашій країні отримують зарплату нижче середнього рівня по економіці. Зокрема, в червні поточного року, коли середня зарплата була на рівні 10 783 грн, менший за цю суму заробіток отримували майже 63% працівників", - зазначив Сергій Льовочкін.

За його словами, негативні тенденції разом із затяжними кризовими процесами в економіці зумовлюють збереження в Україні високого рівня безробіття, що у 1-му кварталі поточного року склав понад 9%. Це значно вище, ніж в країнах нашого регіону і в середньому по ЄС. Наприклад, згідно з даними Євростату, у травні поточного року безробіття в Польщі становило 3,8%, Словаччині - 5,4%, Чехії - 4,1%, Румунії - 4%, а в середньому по ЄС - 6,3%.

Народний депутат відзначив, що неможливість знайти на Батьківщині гідну роботу змушує наших громадян масово мігрувати за кордон. Згідно з даними експертів, виїхати з України з цієї причини довелось близько 4-6 млн людей, а деякі оцінки, що враховують сезонну трудову міграцію, збільшують цю цифру до 9 млн.

"Вищезгадані негативні тенденції переконливо свідчать про недостатню ефективність дій попереднього уряду в напрямі боротьби із зубожінням громадян. З урахуванням цього глибоку стурбованість викликає здебільшого формальний характер заходів, передбачених затвердженим попереднім урядом планом з реалізації Стратегії подолання бідності в поточному році", - підсумував Сергій Льовочкін.