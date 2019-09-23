У Київському метрополітені назвали найбільш завантажені станції

Найбільш завантаженою станцією метро Києва за вісім місяців 2019 року стала станція "Академмістечко". Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в понеділок, 23 вересня.

Всього за вказаний період підземкою скористалися майже 322 млн пасажирів.

"найпопулярнішою традиційно залишається червона лінія метрополітену - 132,245 млн осіб. Найбільш завантаженою тут є станція Академмістечко (13,743 млн пасажирів)", - йдеться в повідомленні.

Понад 12 мільйонів поїздок зафіксовано також на станціях Лісова і Вокзальна. Найменше пасажирів перевезла станція Дніпро (652,2 тис).

"Другий за пасажиропотоком є синя лінія - 112,311 млн поїздок. Максимальний пасажиропотік був на станції Мінська (10,934 млн осіб). Понад 9 млн поїздок було також на станціях Почайна і Контрактова площа", - повідомили в КП.

Мінімальна кількість пасажирів на Оболонсько-Теремковской лінії зафіксовано на станції Виставковий центр (3,297 млн осіб).

"Зелена лінія підземки перевезла 77,371 млн пасажирів. Вона найменш завантажена в столичній підземці. Найбільше пасажирів зафіксовано на станції Позняки - 9,73 млн осіб. Наздоганяє її майже з таким же показником станція Лук'янівська - 9,192 млн пасажирів. А найменше поїздок було на станції Червоний хутір - 1,1 млн", - повідомили в Київському метрополітені.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Києві відбувся капітальний ремонт станції метро "Святошин".