В аквапарку Хмельницького люди масово отруїлися хлором

У Хмельницькому відвідувачі аквапарку отруїлися хлором. Про це повідомляє поліція області в понеділок, 23 вересня.

"днями лікарі швидкої допомоги повідомили, що за медичною допомогою зі скаргами на сльозотечу і кашель звернулися 13 осіб - 11 дітей різного віку та двоє дорослих. Медики встановили попередній діагноз - інгаляційне отруєння хлором. Під наглядом лікарів всю ніч у лікарні провели тільки двоє дітей - брат і сестра 2009 і 2011 р., яких у неділю вранці виписали. Всі інші після огляду медиків від госпіталізації відмовилися", - сказано в повідомленні.

Слідчо-оперативна група обстежила місце події, відібрала зразки повітря і води з басейнів, а також вилучила документацію про подання речовин для очищення води. Ведеться розслідування "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь".

Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, після травмування дитини аквапарк Dream Town провів позапланову перевірку.

У суботу в київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на дитину впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. 23 квітня 2016 року аквапарк Dream Island в Києві припиняв роботу через загибель дитини.