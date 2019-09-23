Поліція розслідує як умисне знищення майна пожежею у військовому госпіталі в Луцьку

Поліція розслідує як умисне знищення або пошкодження майна пожежею у військовому госпіталі в Луцьку.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Волинській області.\r\n"Слідчі Луцького відділу поліції при процесуальному керівництві військової прокуратури проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пожежі 20 вересня у Луцькому військовому госпіталі", - повідомив він.\r\nВійськова прокуратура Луцького гарнізону внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМова йде про умисному знищенні або пошкодженні майна.\r\nРозслідують кримінальну виробництво слідчі поліції Волинської області.\r\nПід час пожежі ніхто з людей не постраждав.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, пожежа без жертв сталася в ніч на п'ятницю у військовому госпіталі в Луцьку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПлоща пожежі становила близько 500 кв. м.\r\nПожежу гасили 12 одиниць пожарноспасательной техніки.\r\nБув евакуйований 91 чоловік, у тому числі 7 хворих у важкому стані і 11 працівників госпіталю.