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23 вересня 2019, понеділок, 18:30 10
Політика 2019-09-23T18:40:23+03:00
Українські Новини
Своєю некомпетентністю Зеленський "перевантажив" гарячу лінію НАБУ

Своєю некомпетентністю Зеленський "перевантажив" гарячу лінію НАБУ

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро закликав президента Володимира Зеленського не поширювати дезінформацію про повноваження органу. Відповідну заяву у понеділок, 23 вересня, було опубліковано на сайті Ради.

Таким чином громадські відповіли на сьогоднішнє відеозвернення президента, в якому він закликав українців повідомляти корупційних злочинах на гарячу лінію НАБУ.

У наглядовій раді нагадали, що детективи Бюро займаються тільки корупційними правопорушеннями, які були вчинені вищими посадовими особами і становлять загрозу національній безпеці, про що не сказав у своєму зверненні президент. А корупційні злочини розслідують не тільки детективи НАБУ, але також і поліція України, і Держбюро розслідувань.

"Через помилкову інформацію про повноваження Бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками про порушення, які не підслідні органу. Такі дії глави держави можуть призвести до дестабілізації роботи Бюро і викликати шквал негативу населення в зв'язку з тим, що більшість громадян не є фахівцями в Кримінальному процесуальному кодексі України і повністю довіряють словам Президента. Отже, громадяни будуть вимагати від органу розслідування справ, які йому не підслідні", - йдеться в повідомленні.

У наглядовій раді також закликали президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ і вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять в компетенцію НАБУ, треба звертатися в Нацполицию, ДБР та СБУ. А також запропонували розглянути пропозицію про створення універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупцію.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський закликає громадян масово "стукати" в НАБУ на корупціонерів.

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