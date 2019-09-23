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23 вересня 2019, понеділок, 17:55 346
Політика 2019-09-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленському слід прибрати Коломойського, – Ослунд

Зеленському слід прибрати Коломойського, – Ослунд

Президенту України Володимиру Зеленському потрібно прибрати [зі свого кола спілкування] олігарха Ігоря Коломойського через токсичність останнього. Про це інтерв'ю НВ Бізнес заявив старший науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

"Я думаю, що президенту просто потрібно прибрати Коломойського [зі свого кола спілкування]. Ми всі бачили, як Коломойський діє на конференції [YES]. Здійснює політичне самогубство. Його інтерв'ю FT влітку, коли він запропонував дефолт, і коли курс гривні знизився відразу на 3%", – зазначив американський експерт.

Нагадаємо, раніше Ослунд висловив жорстку позицію щодо Коломойського, заявивши, що той повинен сидіти у в'язниці, а не давати інтерв'ю в кулуарах форуму YES. У відповідь Коломойський в інтерв'ю виданню The Page вкрай негативно відгукнувся про роботу неурядових організацій США і самого Ослунда, назвавши його "повією, яка бере гроші у інших олігархів". Заяви олігарха викликали критику міжнародних партнерів України і українських експертів.

Зокрема, глава відділу стратегії розвитку ринків банку Standard Bank Тімоті Еш заявив, що Коломойський стає тією людиною, яка буде перешкоджати роботі в Україні західних і американських інвесторів.

Також раніше, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, запропонував президенту вчинити з Коломойським за сінгапурським сценарієм, що припускає починати боротьбу з корупцією і монополіями зі своїх друзів.
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