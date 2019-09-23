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  • В міжопалювальний період ціна газу для клієнтів "Вінницягаз Збут" зменшилась майже на 24 %
23 вересня 2019, понеділок, 17:16 2
Україна 2019-09-23T17:30:02+03:00
Українські Новини
В міжопалювальний період ціна газу для клієнтів "Вінницягаз Збут" зменшилась майже на 24 %

В міжопалювальний період ціна газу для клієнтів "Вінницягаз Збут" зменшилась майже на 24 %

"Вінницягаз Збут".

З квітня по вересень поточного року ціна природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій Вінниччини знизилась майже на чверть.

На вересень місяць НАК "Нафтогаз України" довів ціну газу для клієнтів "Вінницягаз Збут" на рівні  6 537,92 грн за тис куб.м.  

"Тенденція до зниження ціни стартувала в травні. Це пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоресурсу із закінченням опалювального сезону. Для порівняння, ціна кубометра у квітні становила 8,54892 грн, а у вересні склала 6,53792 грн. за м куб." - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Як правило, з настанням холодів та сезонним зростанням споживання газу ціна кубометра зростає. З 23 серпня по 25 вересня НАК "Нафтогаз України" дає можливість споживачам захиститись від сезонного зростання ціни. У цей період споживачі можуть придбати собі необхідний обсяг газу на опалювальний сезон по фіксованій ціні 5,99553 грн. за 1 м куб. В акційній ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону. У "Нафтогаз України" відзначають, що акція "Твоя енергонезалежність" дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період.

Щомісяця ціна на природний газ для населення та релігійних організацій доводиться підприємству оптовим постачальником - НАК "Нафтогаз України".

ТОВ "Вінницягаз Збут" в свою чергу постійно інформує клієнтів про зміну ціни та її розщеплення між одержувачами коштів на офіційному сайті компанії https://vngaszbut.104.ua/ua/.

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