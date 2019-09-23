В Україну повернувся чеченець Саїтов, який побив Мустафу Найєма

Підозрюваний у побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний) повернувся до України.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав його брат і адвокат Масі Найєм, передають Українські Новини.\r\n"За моєю інформацією, Саїтов Магомед, який вдарив мого брата 30 квітня 2018, вже знаходиться в Україні", - написав адвокат.\r\nВін повідомив, що зараз підозрюваний перебуває в базі даних Інтерполу з "червоної" карткою.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСаїтов підлягає арешту та подальшої екстрадиції до України.\r\nНайєм не знає, як підозрюваному вдалося перетнути кордон.\r\nІнформації про це немає також у поліції та прокуратурі.\r\n30 квітня в 2018 році група чеченців напала на Найєма у центрі Києва через конфлікт на дорозі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше зуд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма.\r\nВін перебуває в міжнародному розшуку.\r\nПізніше суд заарештував 2 квартири чеченця Саїтова, який побив Мустафу Найєма