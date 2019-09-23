В Україну повернувся чеченець Саїтов, який побив Мустафу Найєма

Підозрюваний у побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний) повернувся до України.

Про це в соціальній мережі Facebook написав його брат і адвокат Масі Найєм, передають Українські Новини.

"За моєю інформацією, Саїтов Магомед, який вдарив мого брата 30 квітня 2018, вже знаходиться в Україні", - написав адвокат.

Він повідомив, що зараз підозрюваний перебуває в базі даних Інтерполу з "червоної" карткою.

Саїтов підлягає арешту та подальшої екстрадиції до України.

Найєм не знає, як підозрюваному вдалося перетнути кордон.

Інформації про це немає також у поліції та прокуратурі.

30 квітня в 2018 році група чеченців напала на Найєма у центрі Києва через конфлікт на дорозі.

Раніше зуд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма.

Він перебуває в міжнародному розшуку.

Пізніше суд заарештував 2 квартири чеченця Саїтова, який побив Мустафу Найєма