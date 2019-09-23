підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
23 вересня 2019, понеділок, 17:03 18
Політика 2019-09-23T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Україну повернувся чеченець Саїтов, який побив Мустафу Найєма

В Україну повернувся чеченець Саїтов, який побив Мустафу Найєма

Підозрюваний у побитті колишнього депутата Верховної Ради Мустафи Найєма (позафракційний) повернувся до України.

Про це в соціальній мережі Facebook написав його брат і адвокат Масі Найєм, передають Українські Новини.

"За моєю інформацією, Саїтов Магомед, який вдарив мого брата 30 квітня 2018, вже знаходиться в Україні", - написав адвокат.

Він повідомив, що зараз підозрюваний перебуває в базі даних Інтерполу з "червоної" карткою.

Саїтов підлягає арешту та подальшої екстрадиції до України.

Найєм не знає, як підозрюваному вдалося перетнути кордон.

Інформації про це немає також у поліції та прокуратурі.

30 квітня в 2018 році група чеченців напала на Найєма у центрі Києва через конфлікт на дорозі.

Раніше зуд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма.

Він перебуває в міжнародному розшуку.

Пізніше суд заарештував 2 квартири чеченця Саїтова, який побив Мустафу Найєма

Більше новин про: Мустафа Найем побиття

Архів
Новини
Суд розглядатиме апеляції Януковича майже до кінця осені 18:46
СБУ стежила за польськими політиками через місцевий бордель, - ЗМІ 18:40
Своєю некомпетентністю Зеленський "перевантажив" гарячу лінію НАБУ 18:30
Завтра суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку 18:21
Зеленському слід прибрати Коломойського, – Ослунд 17:55
більше новин
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами 09:17
Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч" 09:42
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки 10:07
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб 08:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok