Причиною авіакатастрофи Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії стало неправильне проектування літака. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Авіалайнер, на борту якого перебували 189 чоловік, пропав з радарів 29 жовтня через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. Літак тримав напрямок на один з островів Індонезії, знаходиться поруч з Суматра. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири і члени екіпажу.

Згідно з чернеткою підсумкової доповіді експертів, з якою ознайомилися журналісти, причиною катастрофи стали більш ніж 100 помилок. Основні - прояв у польоті недоліків проектування Boeing, а також недостатній контроль з боку США над дотриманням всіх авіаційних правил. Також, серед помилок відзначається неправильне технічне обслуговування і помилки, допущені самим пілотом. Остаточну версію розслідування можна буде дізнатися в листопаді, після публікації підсумкового тексту доповіді.

Як повідомляли Українські новини, Державна авіаційна служба призупинила навігацію літаків Boeing 737-8 Max і 737-9 Max до, в межах, з або над територією України після авіакатастрофи в Ефіопії. З цієї ж причини, американська авіакомпанія скасувала по 90 рейсів Boeing 737 MAX на добу. Також, xthtp заборону Boeing 737 MAX Туреччина скасувала 16 рейсів "Херсон – Стамбул".