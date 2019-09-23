На петербурзькому кладовищі повісили портрети Путіна, Медведєва і Пєскова

Фоографії Путіна, Медведєва і Пєскова повісили на кладовищі у Петербурзі. Фото:currenttime.tv

Фоографії Путіна, Медведєва і Пєскова повісили на кладовищі у Петербурзі. Фото:currenttime.tv

Над президентом Росії Володимиром Путіним, а також чиновниками Дмитром Медведєвим і Дмитром Пєсковим "жорстоко пожартували", повісивши їхні фотографії на кладовищі в Петербурзі. Про це повідомляє "Настоящее время".

Повідомляється, що 19 вересня на хрестах Смоленського лютеранського кладовища в Санкт - Петербурзі виявили портрети державних діячів, серед яких були портрети Володимира Путіна, Дмитра Пєскова, Дмитра Медведєва та інших чиновників. На кутах фотографій висіли чорні стрічки.

Наголошується, що знімки провисіли близько двох годин, після чого їх зняли.

Васілеостровскій районний суд порушив кримінальну справу за статтею про "Наругу над тілами померлих і місцями їх поховання групою осіб за попередньою змовою".

Поліція шукала підозрюваних два дні, в результаті були затримані троє активістів Андрій Жексимбаєв, Павло Іванкин і Григорій Кудрявцев.

За даними відомства, всі троє активістів заперечують свою причетність до акції, заявляючи про алібі і білінги телефонних дзвінків. Активісти стверджують, що до кладовища навіть не наближалися.

Адвокат одного з підозрюваних - Андрія Жексимбаєва вважає незаконним затримання свого підзахисного майже на добу без складання протоколу, без їжі і води.

На даний момент Жексимбаєв і Кудрявцев відпущені в статусі свідків, а Павлу Іванкину присвоїли статус підозрюваного, він залишається в ізоляторі Васілеостровського району. Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Харкові священик на джипі проїхався по могил на кладовищі і позбивав пам'ятники.

Крім того, в Житомирі біля Корбутовского кладовища сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля, який не впорався з керуванням і опинився у кюветі.