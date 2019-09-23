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23 вересня 2019, понеділок, 16:34 6
ЗМІ 2019-09-23T17:00:02+03:00
Українські Новини
Міжнародна Федерація Журналістів вітає призначення в Україні парламентських слухань з безпеки журналістів

Міжнародна Федерація Журналістів вітає призначення в Україні парламентських слухань з безпеки журналістів

Міжнародна Федерація Журналістів (МФЖ) привітала українську журналістську спільноту з призначенням парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи вирішення". Про це повідомляє Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційній сторінці МФЖ у Твіттері: "Україна. Парламент проведе слухання з питань безпеки журналістів 6 листопада. Прекрасна можливість привернути увагу до стану свободи преси та безкарності. Подяка членові нашої спільноти - Національній спілці журналістів України за їх наполегливу працю над цим! Ми вимагаємо більшого захисту для колег з України."

Нагадаємо, що парламентські слухання з питань безпеки журналістів в Україні призначені на 6 листопада 2019 року. Відповідне рішення прийняли 335 народних депутатів під час засідання Верховної Ради 18 вересня 2019 року. Уперше із закликом до Верховної Ради провести спеціальні парламентські слухання із фізичної безпеки журналістів НСЖУ звернулася у липні 2017 року на перші роковини від убивства Павла Шеремета у Києві.

Слід зазначити, що останні такого роду слухання про безпеку журналістів та захист свободи слова відбулися в українському парламенті майже 10 років тому.

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