Китай гарантує "Мотор Січі" $500 млн на рік, — "Голос Запорожья"

Серед документів, підписаних українською та китайською сторонами в рамках угоди з "Мотор Січ", прийнятий ряд зобов'язань, які захищають Україну від невиконання інвестором договору, а виробничі технології залишаться в країні, оскільки вимагають окремої процедури обговорення ліцензійних договорів і узгодження з державними органами, включаючи комісію з експортного контролю. Про це пише в статті "Мотор: політ довжиною в століття добігає кінця" журналіст видання "Голос Запорожья" Вікторія Біла.

Заяви Джона Болтона і Вікторії Нуланд, які публічно попередили українську сторону про небезпеку втрати технологій, не мають під собою підстав, і продиктовані загрозою зростання оборонної здатності Китаю більше, ніж економічними інтересами України.

"Представники США відверто лукавлять, називаючи угоду "продажем". Держава Україна на сьогодні не має жодної акції, це публічне акціонерне товариство, яке на 100% належить приватним власникам. Понад 75% з яких вже належать китайським власникам з 2016-17 років. В АМКУ знаходиться не заява "про дозвіл на купівлю", а "спільна заява держави Україна і китайських компаній на концентрацію понад 25% і 50% відповідно". Відчуваєте різницю?", - ставить питання автор матеріалу.

Іншими словами, можлива угода "Мотор Січ", в результаті якої державі перейде контроль над 25% акцій стратегічного підприємства, йде на користь лише державі Україна - ніхто в світі не зацікавлений в посиленні ані українського авіадвигунотелебудівництва, ані української держави. "Навіщо Європі, маючи власне виробництво авіадвигунів, відбирати хліб у своїх компаній? І вже тим більше забезпечувати конкурентів за океаном", вважає журналіст, "адже запорізькі двигуни конкурентоспроможні, це не раз підтверджувалося встановленням світових рекордів літаками і вертольотами з українськими двигунами".

Лицемірними "побоюваннями" партнери України за Будапештським меморандумом торпедують, перш за все, здатність України утримати і захистити власні технології, ринки збуту і кадровий резерв. Однак, згідно з контрактом, китайська сторона зобов'язується підтримувати чисельність співробітників "Мотор Січ", рівень зарплат і давати достатню кількість замовлень, що дозволить запорізькому підприємству працювати з прибутком. "Для забезпечення безперебійної роботи акціонерного товариства щорічно потрібно понад 12 мільярдів гривень. Україна не здатна дати стільки державних замовлень", уточнює журналіст. За порушення цього контракту йдуть досить значні санкції, які на кожному етапі захищають інтереси України: "Всі необхідні процедури щодо захисту національних інтересів держави, про які говорили Болтон і Нуланд, існують і вже пройдені урядом України разом з китайськими партнерами. В їх числі рішення РНБОУ від 01.03.2018 щодо захисту національних інтересів в авіадвигунобудівна сфері, Договір про співробітництво між державою Україна та китайськими компаніями від 27.04.2018, рішення КМУ від 04.10.18 про ГК "Укроборонпром", діючий Закон про державний бюджет України на 2019 рік і багато інших погоджувальних процедур і прийнятих актів уряду. Але остаточне рішення приймати АМКУ, як незалежному органу відповідно до Закону про Антимонопольний Комітет України", пише на закінчення статті Вікторія Біла.