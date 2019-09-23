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23 вересня 2019, понеділок, 15:54 12
Шоу-бізнес 2019-09-23T17:00:03+03:00
Українські Новини
Церемонія "Еммі-2019": хто забрав найбільше статуеток

Церемонія "Еммі-2019": хто забрав найбільше статуеток

У Лос-Анджелесі пройшла 71-а церемонія вручення телевізійної премії "Еммі", на якій "Гра Престолів", раніше отримала рекордну кількість номінацій, в черговий раз стала кращим драматичним серіалом року.

Як повідомляється на офіційному сайт, незважаючи на шалену популярність "Гри престолів", головним тріумфатором вечора став комедійний серіал "Погань", який завоював відразу чотири статуетки. Творцям "Ігри престолів" дісталася перемога лише у двох категоріях, а автори гучної міні-серіалу "Чорнобиль" отримали три премії "Еммі".

зокрема, "Еммі" також дісталася Пітеру Дінклейджу за роль Тіріона Ланністеров в категорії "Кращий актор другого плану в драматичному серіалі". З урахуванням перемог у технічних категоріях, фінальний сезон "Ігри престолів" заробив в загальній сумі 12 статуеток.

Церемонія нагородження Еммі 2019. Фото: EmmyЦеремонія нагородження Еммі 2019.

Пітер ДінклейджПітер Дінклейдж

Премії за кращі ролі в драматичних серіалах отримали актор Біллі Портер ("Поза") і актриса Джоді Комер ("Вбиваючи Єву").

Біллі Портер

Джоді КомерДжоді Комер

У номінації "Кращий міні-серіал" переміг "Чорнобиль" (HBO). Також цей серіал отримав премії в номінаціях: краща режисура міні-серіалу (Йохан Ренк) і кращий сценарій міні-серіалу (Крейг Мазін).

Йохан РенкЙохан Ренк

Творці серіалуТворці серіалу "Чорнобиль"

Кращим комедійним серіалом і тріумфатором вечора став проект "Погань". Серіал також отримав нагороди в категоріях "Кращий сценарій комедійного серіалу", "Краща режисура комедійного серіалу", "Краща актриса комедійного серіалу".

Джоді КомерКоманда серіалу "Погань".

Статуетки за кращі головні ролі в комедійних серіалах удостоєні Фібі Уоллер-Брідж ("Погань") і Білл Хейдер ("Баррі").

Фібі Уоллер-Бридж

Білл ХейдерБілл Хейдер

Кращим фільмом, знятим для телебачення визнаний "Чорне дзеркало: Брандашмыг".

Церемонія нагородження Еммі 2019. Фото: EmmyЦеремонія нагородження Еммі 2019. Фото: Emmy

Як повідомляли Українські Новини, торік на "Еммі" 2018 року "Гра престолів" отримала статуетки за кращий драматичний серіал. Раніше Кевіна Спейсі позбавили премії "Еммі" з-за звинувачень в домаганнях, а на червоній доріжці премії актриса зробила сальто.

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