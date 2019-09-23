Церемонія "Еммі-2019": хто забрав найбільше статуеток

У Лос-Анджелесі пройшла 71-а церемонія вручення телевізійної премії "Еммі", на якій "Гра Престолів", раніше отримала рекордну кількість номінацій, в черговий раз стала кращим драматичним серіалом року.\r\nЯк повідомляється на офіційному сайт, незважаючи на шалену популярність "Гри престолів", головним тріумфатором вечора став комедійний серіал "Погань", який завоював відразу чотири статуетки. Творцям "Ігри престолів" дісталася перемога лише у двох категоріях, а автори гучної міні-серіалу "Чорнобиль" отримали три премії "Еммі".\r\nзокрема, "Еммі" також дісталася Пітеру Дінклейджу за роль Тіріона Ланністеров в категорії "Кращий актор другого плану в драматичному серіалі". З урахуванням перемог у технічних категоріях, фінальний сезон "Ігри престолів" заробив в загальній сумі 12 статуеток.\r\nЦеремонія нагородження Еммі 2019.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПітер Дінклейдж \r\nПремії за кращі ролі в драматичних серіалах отримали актор Біллі Портер ("Поза") і актриса Джоді Комер ("Вбиваючи Єву").\r\nБіллі Портер \r\nДжоді Комер \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ номінації "Кращий міні-серіал" переміг "Чорнобиль" (HBO). Також цей серіал отримав премії в номінаціях: краща режисура міні-серіалу (Йохан Ренк) і кращий сценарій міні-серіалу (Крейг Мазін).\r\nЙохан Ренк\r\nТворці серіалу "Чорнобиль"\r\nКращим комедійним серіалом і тріумфатором вечора став проект "Погань". Серіал також отримав нагороди в категоріях "Кращий сценарій комедійного серіалу", "Краща режисура комедійного серіалу", "Краща актриса комедійного серіалу".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКоманда серіалу "Погань".\r\nСтатуетки за кращі головні ролі в комедійних серіалах удостоєні Фібі Уоллер-Брідж ("Погань") і Білл Хейдер ("Баррі").\r\nФібі Уоллер-Бридж \r\nБілл Хейдер \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКращим фільмом, знятим для телебачення визнаний "Чорне дзеркало: Брандашмыг".\r\nЦеремонія нагородження Еммі 2019. Фото: Emmy\r\nЯк повідомляли Українські Новини, торік на "Еммі" 2018 року "Гра престолів" отримала статуетки за кращий драматичний серіал. Раніше Кевіна Спейсі позбавили премії "Еммі" з-за звинувачень в домаганнях, а на червоній доріжці премії актриса зробила сальто.