26.09.19 11:00 Круглий стіл: "Земельне віче: законопроект про обіг с/г землі - основні міфи та наслідки для ринку"

26 вересня 2019 року ,об 11.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться "Земельне віче".\r\n Організатор: радник прем’єр-міністра, активіст земельної реформи, депутат парламенту 8-го скликання Олексій Мушак.\r\nІнформаційні партнери: AgroPolit.com, Latifundist.com, Kurkul.com.\r\nНа заході будуть керівники галузевих бізнес-асоціацій, фермерського руху, представники органів влади, міжнародних та українських фінансових та експертних організацій.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЦе другий раунд земельного віче. Його мета - разом з представниками різних кіл агроринку (дрібні, середні та великі аграрії), експертами, фінансистами, виконавчою та законодавчою владою розвіяти основні міфи довкола презентованого земельного закону, спрогнозувати наслідки для ринку та виробити ряд пропозицій для покращення документу першим читанням.\r\nУ четвер разом з основними гравцями ринку ми проведемо жваву дискусію і проговоримо ці питання та дамо Президенту, уряду та парламенту конкретний набір пропозицій, запровадження яких запустить цивілізований вільний ринок землі в Україні.\r\nАкредитація: https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLScGKj6uVYTNQiskWvj8jJnW1SKHNfOdIV2t_TiNGkzXTUW8kg\/viewform?usp=sf_link \r\nПосилання на перегляд онлайн-трансляції:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\n Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх