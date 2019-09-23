В Афінах затримали сирійців, замаскованих під українських волейболістів

В Афінах (Греція) заарештували 10 сирійців, які представлялися членами української волейбольної команди. Про це повідомляє Ekathimerini.

Нелегальні мігранти, замасковані під українських волейболістів, були затримані грецькою поліцією в аеропорту Афін в минулу неділю. Всі сирійці були одягнені в однакову спортивну форму, мали однакові спортивні сумки і несли два волейбольні м'ячі. Поліція зацікавилася "волейболістами" і з'ясувала, що їхні "українські" паспорти були вкрадені або загублені.

Як повідомила поліція, чоловіки збиралися поїхати в одну з країн Європейського Союзу, не уточнивши, в яку саме. Затримані звинувачуються в спробі незаконного виїзду з країни з використанням викрадених або загублених проїзних документів.

Як повідомляли Українські новини, у Греції було затримано українське судно з 65 нелегальними мігрантами.

Раніше у США погрожують не пустити "караван" мігрантів з Гондурасу на свою територію.

Також, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький продовжує наполягати на тому, що Польща приймає тисячі українських біженців, за допомогою чого допомагає знизити напругу на сході ЄС.