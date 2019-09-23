Абсурдна ідея Гончарука прорити Чорноморсько-Балтійський канал затьмарює Hyperloop, - Медведчук

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук розкритикував ідею прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з'єднати каналом Чорне і Балтійське моря. Про це повідомляє офіційний сайт політичної сили.

"За абсурдністю і фантастичністю ідея каналу Чорне–Балтійське море затьмарює знехтуваний Hyperloop. Те, що подібні ідеї озвучуються на міжнародному форумі, на якому присутні відомі зарубіжні політики і представники бізнесу, – ганьба для уряду і прем'єра", ‒ заявив політик.

Нагадаємо, що на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві голова Кабміну Олексій Гончарук заявив про необхідність "спробувати з'єднати водним шляхом Балтійське і Чорне море". За словами Медведчука, цей проект виник у Європі кілька років тому, однак, у нього відмовилися інвестувати через невиправдано високі витрати на його реалізацію.

"Адже ідея не нова. Ще в 2013 році було підраховано, що на її реалізацію буде потрібно понад 12 млрд євро! Через дорожнечу проекту вже відмовилися фінансувати в ЄС", ‒підкреслив опозиціонер.

Медведчук також навів цитату міністра інфраструктури Владислава Криклія, в якій той заявив, що ідея з каналом спливла, тому що уряд хотів показати "грандіозний проект" та його "підсунули прем'єр-міністру, у якого немає часу вникати в деталі".

"Чи потрібен Україні прем'єр, який не вникає в деталі? Пора вже припинити займатися показухою і надуванням щік", ‒ підсумував Віктор Медведчук.