Мінкультури не планує знесення Арки дружби народів

Міністерство культури, молоді та спорту не має наміру ініціювати знесення Арки дружби народів у Києві.

Про це міністр культури Володимир Бородянський повідомив в інтерв'ю "Громадському радіо", передають Українські Новини.

"Мені здається, що щось руйнувати пам'ятники або таке - це справа остання. По-перше, нам треба розібратися з тим, що ми думаємо і як ми думаємо. І відчуваємо ми як українці свою ідентичність. І поки я не буду ставити питання про знесення цього пам'ятника", - сказав він.

При цьому з пріоритетних завдань міністерства Бородянський зазначив підвищення залученості громадян, культурна різноманітність та доступність культурних послуг, підвищення ідентичності, збільшення частки культурних індустрій у структурі валового внутрішнього продукту (ВВП), збільшення внутрішнього і зовнішнього туризму в Україні, а також створення українського медіаконтенту і політики, яка буде запобігати маніпулюванню громадською думкою.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін натякнув, про Арку дружби народів у Києві потрібно відправити на металобрухт.

Тим часом колишній міністр культури Євген Нищук заявляв про розгляд проекту встановлення пам'ятника воїнам-учасникам антитерористичної операції замість Арки дружби народів у Хрещатому парку в Києві.