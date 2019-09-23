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23 вересня 2019, понеділок, 14:42 6
Верховна Рада і партії 2019-09-23T15:15:01+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає прийняти закон про опозицію

Платформа Бойка вимагає прийняти закон про опозицію

Опозиційна платформа - За життя вимагає прийняти закон про парламентську опозицію. Відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді, інформує портал zagittya.com.ua.

Як зазначається у документі, прийняття закону про парламентську опозицію дозволить врегулювати правові відносини у сфері здійснення опозиційної діяльності у Верховній Раді, визначити місце парламентської опозиції у функціонуванні суспільства та держави, окреслити принципи, за якими будуються відносини між коаліцією депутатських фракцій та парламентською опозицією, забезпечити законодавчі гарантії діяльності опозиційних сил, представлених у Верховній Раді.

Зокрема, законопроект передбачає закріплення в календарному плані Верховної Ради дня опозиції, порядок денний якого будуть формувати опозиційні фракції. Крім того, пропонується передати опозиції керівництво контрольними комітетами парламенту - регламентним, з питань свободи слова, інформаційної політики та прав людини.

Конструктивна діяльність парламентської опозиції у демократичних державах забезпечує конкуренцію альтернативних напрямів розвитку та діяльності різних сфер суспільного життя і залежить, зокрема, від рівня її формальної інституалізації та можливості впливу на законодавчий процес.

У зв’язку з цим для забезпечення належного виконання своїх функцій опозицією необхідно та вкрай важливо на законодавчому рівні прописати дієві гарантії діяльності парламентської опозиції у Верховній Раді України, - зазначають у представленому законопроекті депутати від Опозиційної платформи - За життя.

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