"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук

Через підприємства, пов’язані з Ігорем Коломойським, російське вугілля постачається на держкомпанію "Центренерго" за ціною вище "Роттердам+". Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Прямий".

"Не секрет, що фактично йому (Коломойському) передали на годування "Центренерго", і на сьогоднішній момент там знаходиться "зрозумілий", як він сам висловлюється, "зрозумілий" йому менеджмент, який на сьогоднішній момент закуповує вугілля в Росії у його компанії, вугілля, яке постачається з Росії за ціною значно вищою, ніж той самий "Роттердам+", - сказав Кушнірук.

Експерт також зазначив, що вироблену з цього вугілля електроенергію "Центренерго" продає за заниженим тарифом підприємствам бізнесмена. Як наслідок, прибуткова раніше держкомпанія вже має сотні мільйонів збитків.

"При цьому "Центренерго" продає цю електроенергію підприємствам Коломойского за ціною нижчою, ніж в середньому на ринку.

Таким чином, заводячи "Центренерго" в ще більші збитки. Хоча минулий рік "Центренерго" завершила з більш як мільярдом гривень прибутку, в цьому році в нього вже сотні мільйонів гривень збитків", - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год.

Директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн висловив думку, що бізнесмен Ігор Коломойський розширює сферу свого впливу і заробляє вже не тільки в нафтогазовій галузі, а й на схемах в електроенергетиці.