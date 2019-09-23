підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
23 вересня 2019, понеділок, 14:13 377
Економіка 2019-09-23T15:15:01+03:00
Українські Новини
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук

"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук

Через підприємства, пов’язані з Ігорем Коломойським, російське вугілля постачається на держкомпанію "Центренерго" за ціною вище "Роттердам+". Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Прямий".

"Не секрет, що фактично йому (Коломойському) передали на годування "Центренерго", і на сьогоднішній момент там знаходиться "зрозумілий", як він сам висловлюється, "зрозумілий" йому менеджмент, який на сьогоднішній момент закуповує вугілля в Росії у його компанії, вугілля, яке постачається з Росії за ціною значно вищою, ніж той самий "Роттердам+", - сказав Кушнірук.
Експерт також зазначив, що вироблену з цього вугілля електроенергію "Центренерго" продає за заниженим тарифом підприємствам бізнесмена. Як наслідок, прибуткова раніше держкомпанія вже має сотні мільйонів збитків.

"При цьому "Центренерго" продає цю електроенергію підприємствам Коломойского за ціною нижчою, ніж в середньому на ринку.

Таким чином, заводячи "Центренерго" в ще більші збитки. Хоча минулий рік "Центренерго" завершила з більш як мільярдом гривень прибутку, в цьому році в нього вже сотні мільйонів гривень збитків", - сказав Кушнірук.
Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год.
Директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн висловив думку, що бізнесмен Ігор Коломойський розширює сферу свого впливу і заробляє вже не тільки в нафтогазовій галузі, а й на схемах в електроенергетиці.

Більше новин про: Енергетика Вугілля Борис Кушнірук Центренерго Ігор Коломойський

Архів
Новини
В Афінах затримали сирійців, замаскованих під українських волейболістів 15:17
Мінкультури не планує знесення Арки дружби народів 14:52
Платформа Бойка вимагає прийняти закон про опозицію 14:42
Діана Давитян. Фото: facebook.com/davityandiana
Гончарук взяв собі прес-секретаря із "Голосу" Вакарчука, яка агітувала проти Медведчука 14:26
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
більше новин
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами 09:17
Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч" 09:42
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
Зеленському потрібно бути обережнішим з Коломойським, - Bloomberg 10:29
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки 10:07
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання 15:28
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб 08:26
ДТП з маршруткою. Фото: Нацполиция
В Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 людей 16:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok