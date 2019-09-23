Зеленському потрібно бути обережнішим з Коломойським, - Bloomberg

Олігарх Ігор Коломойський при новому президенті Володимирі Зеленському явно розраховує повернутися "по-крупному". Про це пише оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський, інформує портал 112.ua.

"Нехай у себе в Україні президент України Володимир Зеленський навіть популярніше за Путіна в Росії, але зараз йому загрожує перша криза з моменту вступу на посаду в травні. На кону його рейтинг як вдома, так і за кордоном. Заковика в мільярдері Ігореві Коломойському, власникові телеканалу, який крутив шоу із Зеленським у бутність того гумористом. Все очевидніше, що Коломойський явно розраховує за Зеленського повернутися "по-крупному". Але його повернення буде означати передчасний і безславний кінець передвиборчим клятвам Зеленського, - а він обіцяв Україні, одній із найбільш корумпованих країн Європи, нове життя", - пише Бершидський.

Він нагадав, що при попередньому президенті Петрові Порошенку Коломойський програв чи не більше за всіх.

"Отримавши посаду губернатора області на південному сході України, він фінансував добровольчі батальйони, які допомогли зупинити просування проросійського сепаратизму в хвилину слабкості української армії. Натомість Коломойський розраховував отримати більше влади і доступ до прибуткових державних активів - більше, ніж Порошенко, такий же мільярдер, готовий був йому дати. Вийшло так, що вони посварилися. Кульмінація сварки припала на кінець 2016 року, коли Київ націоналізував "ПриватБанк" Коломойського, де зберігали заощадження більшість українців", - додав оглядач Bloomberg.