За тиждень акції Ferrexpo подешевшали на 10,3%

Вартість акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область), знизилася на 10,3%, або на 0,21 фунта стерлінгів до 1,85 фунта стерлінгів за період 13-20 вересня.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

13 вересня ціна 1 акції становила 206,04 пенса, 20 вересня - 185,05 пенса.

Найменшу ціну за вказаний період зафіксовано 20 вересня, найбільшу - 13 сентября (206,4 пенса).

Як повідомляли Українськi Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком компанія Ferrexpo plc скоротила показник EBITDA на 8,7% до 503 млн доларів, збільшивши виторг на 6% до 1,3 млрд доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жевагом.