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23 вересня 2019, понеділок, 09:43 20 Доповнено
Події 2019-09-23T11:01:33+03:00
Українські Новини
У ДТП під Житомиром загинули 9 осіб, 11 травмовано: автоцистерна протаранила автобус

У ДТП під Житомиром загинули 9 осіб, 11 травмовано: автоцистерна протаранила автобус

Смертельна ДТП у Житомирській області ДержНС у Житомирській області
Смертельна ДТП у Житомирській області ДержНС у Житомирській області

У неділю, 22 вересня в Новоград-Волинському районі Житомирської області зіткнулися автобус і вантажівка, в результаті загинули дев'ять осіб, ще 11 отримали травми. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 22 вересня о 23 год. 26 хв. надійшла інформація, що в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом.

"Внаслідок ДТП загинули 9 осіб і 11 госпіталізовано. До деблокации загиблих і постраждалих від ДCYC залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", - наголошується в повідомленні.

(Новину доповнено інформацією Нацполіції та фото) 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, розповіла в ефірі "112 Україна" спікер Нацполіції області Алла Ващенко.

Попередньо встановлено, що автобус "Житомир-Яремче", який повертався з Яремче, зупинився на узбіччі дороги через технічну несправність - водієві необхідно було замінити пробите колесо. У цей момент в транспортний засіб в'їхала вантажівка з напівпричепом.

За даними поліції, троє травмованих пасажирів доставляли в реанімаційне відділення Новоград-Волинської лікарні, інших - в травматологічні відділення. Додамо, що за даними ДержНС, всього внаслідок аварії госпіталізовано 11 осіб.

"Зараз говорити однозначно, хто винуватець ще рано. Водія вантажівки затримали у відповідності зі ст. 208 КПКУ (затримання уповноваженою службовою особою)", - розповіла Ващенко. Відомо, що водій є жителем Житомирській області, у нього 5-річний стаж водіння.

На даний момент проводяться необхідні слідчі дії, призначаються відповідні експертизи для встановлення всіх обставин. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до загибелі двох і більше осіб).

Смертельна ДТП у Житомирській області ДержНС у Житомирській областіСмертельна ДТП у Житомирській області ДержНС у Житомирській області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, в суботу в Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 осіб.

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