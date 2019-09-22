Формула краще, ніж ручне визначення ціни, – Порошенко оцінив "Роттердам+"

Колишній президент України Петро Порошенко в інтерв'ю 5 каналу розповів, що відразу після скасування формули "Роттердам+" ціна на електроенергію зросла. Відповідно, формула не завищувала, а занижувала ціну електроенергії для споживачів. \r\n"Зараз що ми бачимо: скасовано Роттердам (з 1 липня 2019 року – ред.), і виявляється, якщо б ціна була завищена, і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 або 15 відсотків, ціна повинна впасти. Після скасування "Роттердама" ціна зросла", - заявив Порошенко.\r\nЕкс-президент вважає, що запровадження формульного ціноутворення на енергетичне вугілля мало незаперечні переваги порівняно з попередньою практикою ручного управління цінами, яка створювала простір для корупції.\r\n"До цього, не існувало формули і ціна встановлювалася ручним управлінням. І я вважаю, що будь-яка формула краще, ніж ручне непрозоре визначення ціни", - підкреслив екс-глава держави.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n3 березня 2016 року Нацкомісія, що регулює ринки електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Вартість вугілля у виробництві електроенергії прив'язувалася до індексу API2 у найбільшому європейському вугільному порту Роттердам.\r\nАналогічні методики діють у сфері ціноутворення на газ ("Дюссельдорф+") і атомне паливо для НАЕК "Енергоатом" ("Цюріх+"). В прив'язці до європейських цінових индикативам формується ціна на нафтопродукти.\r\nЕкономія для побутових і промислових споживачів завдяки формулі становила до 40 млрд грн за рахунок введення граничної ціни вугілля в структурі тарифу на електроенергію, заявляла голова НКРЕКП Оксана Кривенко.\r\nГолова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули "Роттердам плюс" дозволило уникнути віялових відключень електроенергії в країні і ручного регулювання цін на вугілля.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nФормулу "Роттердам+" неодноразово критикував олігарх Ігор Коломойський, оскільки після введення даної методики підконтрольні йому феросплавні підприємства не могли розраховувати на встановлення пільгової спецціни на електроенергію.\r\n8 серпня 2019 року НАБУ повідомили про підозру шести особам, зокрема, екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку.\r\nУ свою чергу Дмитро Вовк звинуватив Коломойського організації корупційної схеми навколо державної генеруючої компанії "Центренерго". Нібито з липня в держкомпанії змінився менеджмент, і фірми групи "Приват" налагодили поставки російського вугілля за завищеними цінами. Купуючи вугілля на 40% дорожче ніж "Роттердам+", "Центренерго" тепер продає вироблену електроенергію значно дешевше собівартості за прямими договорами на феросплавні заводи групи "Приват". В результаті такої схеми державна компанія несе мільярдні збитки.