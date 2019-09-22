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22 вересня 2019, неділя, 12:33 217
Політика 2019-09-22T14:15:02+03:00
Українські Новини
Формула краще, ніж ручне визначення ціни, – Порошенко оцінив "Роттердам+"

Формула краще, ніж ручне визначення ціни, – Порошенко оцінив "Роттердам+"

Колишній президент України Петро Порошенко в інтерв'ю 5 каналу розповів, що відразу після скасування формули "Роттердам+" ціна на електроенергію зросла. Відповідно, формула не завищувала, а занижувала ціну електроенергії для споживачів.

"Зараз що ми бачимо: скасовано Роттердам (з 1 липня 2019 року – ред.), і виявляється, якщо б ціна була завищена, і якщо є ринковий принцип формування ціни, то на ці 10 або 15 відсотків, ціна повинна впасти. Після скасування "Роттердама" ціна зросла", - заявив Порошенко.

Екс-президент вважає, що запровадження формульного ціноутворення на енергетичне вугілля мало незаперечні переваги порівняно з попередньою практикою ручного управління цінами, яка створювала простір для корупції.

"До цього, не існувало формули і ціна встановлювалася ручним управлінням. І я вважаю, що будь-яка формула краще, ніж ручне непрозоре визначення ціни", - підкреслив екс-глава держави.

3 березня 2016 року Нацкомісія, що регулює ринки електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Вартість вугілля у виробництві електроенергії прив'язувалася до індексу API2 у найбільшому європейському вугільному порту Роттердам.

Аналогічні методики діють у сфері ціноутворення на газ ("Дюссельдорф+") і атомне паливо для НАЕК "Енергоатом" ("Цюріх+"). В прив'язці до європейських цінових индикативам формується ціна на нафтопродукти.

Економія для побутових і промислових споживачів завдяки формулі становила до 40 млрд грн за рахунок введення граничної ціни вугілля в структурі тарифу на електроенергію, заявляла голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули "Роттердам плюс" дозволило уникнути віялових відключень електроенергії в країні і ручного регулювання цін на вугілля.

Формулу "Роттердам+" неодноразово критикував олігарх Ігор Коломойський, оскільки після введення даної методики підконтрольні йому феросплавні підприємства не могли розраховувати на встановлення пільгової спецціни на електроенергію.

8 серпня 2019 року НАБУ повідомили про підозру шести особам, зокрема, екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку.

У свою чергу Дмитро Вовк звинуватив Коломойського організації корупційної схеми навколо державної генеруючої компанії "Центренерго". Нібито з липня в держкомпанії змінився менеджмент, і фірми групи "Приват" налагодили поставки російського вугілля за завищеними цінами. Купуючи вугілля на 40% дорожче ніж "Роттердам+", "Центренерго" тепер продає вироблену електроенергію значно дешевше собівартості за прямими договорами на феросплавні заводи групи "Приват". В результаті такої схеми державна компанія несе мільярдні збитки.
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