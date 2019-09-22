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22 вересня 2019, неділя, 11:49 39
Америка 2019-09-22T13:45:02+03:00
Українські Новини
У США помер власник мережі готелів Хілтон

У США помер власник мережі готелів Хілтон

Баррон Хілтон з онукою Періс. Фото: Твіттер/Періс Хілтон
Баррон Хілтон з онукою Періс. Фото: Твіттер/Періс Хілтон

В Лос-Анджелесі, США помер власник мережі готелів Hilton Баррон Хілтон. Про це 21 вересня повідомив CNN з посиланням на заяву фонду Conrad N. Hilton Foundation.

Так, повідомляється, що Хілтон помер природною смертю в своєму будинку в Лос-Анджелесі 19 вересня.

Про смерть свого дідуся написала в акаунті в Twitter також популярна американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон.

"Він був легендою, далекоглядним, блискучим, красивим, добрим і жив життям, сповненим досягнень та пригод", - написала засмучена смертю дідуся Хілтон.

Вільям Хілтон - американський діловий магнат, філантроп і спортсмен. Народився у1927 році, був сином засновника готельної імперії Hilton Конрада Хілтона. У 1996 році спадкоємець змінив свого батька на посаді голови ради готельного бізнесу.

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