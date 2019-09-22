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22 вересня 2019, неділя, 11:00 6
Події 2019-09-22T11:07:32+03:00
Українські Новини
У Хмельницькій області легковик влетів в електроопору, загинули 4 людини

У Хмельницькій області легковик влетів в електроопору, загинули 4 людини

Смертельна ДТП з легковиком у Хмельницькій області. Фото: Нацполіція
Смертельна ДТП з легковиком у Хмельницькій області. Фото: Нацполіція

Сьогодні вночі, 22 вересня, у Хмельницькій області на автодорозі біля с. Новосілка Деражнянського району легковик Ford Mondeo влетів в електроопору, загинули чотири людини. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько другої години ночі. 25-річний водій автомобіля марки Ford Mondeo не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою з подальшим його перекиданням.

Смертельне ДТП з легковиком у Хмельницькій області. Фото: НацполицияСмертельна ДТП з легковиком у Хмельницькій області. Фото: Нацполіція

"В результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 і 2001 років народження, загинули на місці події. Всі вони були жителями Деражні та Деражнянського району. Водій Ford Mondeo отримав політравми та госпіталізований в місцеву лікарню. Ще один 28-річний пасажир не постраждав", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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Смертельна ДТП з легковиком у Хмельницькій області. Фото: Нацполіція
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