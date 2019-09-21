У натовп протестувальників влетіла жінка-водій в Одесі, є постраждалі, - ЗМІ

Вчора, 20 вересня, на вулиці Академіка Корольова в Одесі місцеві мешканці перекрили дорогу на знак протесту. Намагаючись проїхати, автомобіль Nissan наїхав на декількох учасників акції, повідомляє "Пушкінська" з посиланням на ЗМІ.

Місцеві жителі вже кілька днів блокують рух на знак протесту проти будівництва багатоповерхівки на місці колишнього дитячого садка на вулиці Академіка Глушка. Щоб заблокувати проїзд, учасники акції ходили на пішохідному переході суцільним потоком.

У цей момент жінка-водій намагалася проїхати через натовп і збила кілька людей, одному з учасників переїхала ногу. Серед постраждалих є поліцейський. Винуватиця каже, що нібито злякалася, тому що кидалися на автомобіль.

Люди відразу оточили автомобіль, викликали швидку, яка забрала одного з потерпілих. Невідомі розбили заднє скло в машині. На місці працювала поліція.

Постраждалі в ДТП в Одесі. Фото: "Думська"

Видання повідомляє, що вулиця Глушка була оточена до ТЦ "Панорама". Протестувальники вже розійшлися.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 осіб.