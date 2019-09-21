Штурм "зони 51" у США: поліція заарештувала трьох шукачів НЛО та інопланетян

Спроба масового проникнення на базу ВПС США, відому як "Зона 51", не відбулася.

Ініціатива про масовий похід на базу, де, за легендою, знаходяться інопланетяни або зберігаються НЛО, з'явилася в Facebook влітку. Її підтримали близько 3 млн користувачів, у тому числі кілька знаменитостей. Марш на базу, розташовану в пустельній місцевості в штаті Невада, було призначено на 20 вересня, пише "Голос Америки".

19-20 вересня в призначене місце приїхали близько 2,3 тис. осіб, які, за оцінками місцевої поліції, порядку не порушували.

У загальній складності було проведено три арешти: один – за спробу проникнення на територію військового об'єкта, другий – за непристойну поведінку, третій був пов'язаний з вживанням алкоголю.

В район "Зони 51" продовжують прибувати автомобілі. Поліція очікує напливу людей на вихідних.

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Нагадаємо, раніше астробіологи з США заявили, що інопланетяни можуть виявитися фіолетовими.

Тим часом NASA планує запустити проект з пошуку інопланетян. Для цього вони будуть шукати техносигнали, адже, крім відомих радіосигналів, є й інші, які не були повністю вивчені.