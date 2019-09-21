Застосування формули "Роттердам+" в Україні абсолютно виправдане, - Котко

Застосування формули "Роттердам+", що заснована на принципі імпортного паритету, було виправданим в умовах дефіциту вугілля в Україні. Про це сказав голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко в ефірі телеканалу ZIK



"По всіх енергоресурсах, а саме по вугіллю, по нафтопродуктам, по газу Україна своїм власним виробництвом не покриває свої власні потреби. Тобто, у нас дефіцит цих ресурсів, і ми змушені їх імпортувати. Закон ринку щодо цього абсолютно чіткий. Якщо у нас є дефіцит, в такому разі такою ціною, яка є визначальною, яка є правильною і по якій взагалі всі продають свою продукції, є ціна імпорту", - пояснив Котко.



Експерт зазначив, що в газовій сфері застосовується аналогічна "Роттердам+" формула – "Дюссельдорф+". Та наголосив, що запровадження формульного підходу до ціноутворення є абсолютно виправданим.



"Я вам приведу приклад. У нас багато років, ви знаєте, що для власних потреб власний газ відпускався по ціні набагато меншій, ніж ціна, по якій імпортували від "Газпрому". Були часи, коли від "Газпрому" купували по 300 доларів, а власний газ купували більше ніж по 300, але гривень. По-перше, це просто елементарно несправедливо. А, по-друге, результатом такої цінової практики стало те, що з 20 мільярдів "Укргазвидобування" впало до 15 мільярдів. Якщо б дальше її продовжувати, значить, замість того, щоб нарощували власне виробництво, ми такою практикою його практично вбивали. Тому формула "Роттердам+" абсолютно виправдана. Там "Дюссельдорф+", - сказав Котко.



Експерт також звернув увагу, що міжнародні партнери України схвально сприйняли запровадження формули "Роттердам+".



"Такий підхід підтримали і міжнародні фінансові організації, Європейський Союз. Чесно кажучи, крім політиків, які, особливо на хвилі виборів, дуже люблять спекулювали питаннями, я нарікань на цю формулу від фахівців не чув. Тому я взагалі завжди публічно це підтримував, як підхід, індикатор, нідерландська ця біржа, він абсолютно правильний", - сказав Котко.



Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко заявила, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення.



Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули "Роттердам+" дозволило забути про віялові відключення електроенергії в країні та ручне регулювання цін на вугілля.



Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 року у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.