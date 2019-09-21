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21 вересня 2019, субота, 09:39 11
Судова влада 2019-09-21T11:15:01+03:00
Українські Новини
Керівники регіональних органів адвокатського самоврядування закликають депутатів створити об’єднання адвокатів

Керівники регіональних органів адвокатського самоврядування закликають депутатів створити об’єднання адвокатів у Раді, - НААУ

Керівники регіональних органів адвокатського самоврядування закликають народних депутатів створити позафракційне об’єднання адвокатів у Верховній Раді, аби не допустити остаточного ухвалення законопроекту №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії). Таку ініціативу вони обговорили на розширеній нараді керівництва НААУ і голів РАР і КДКА регіонів у Одесі, передає сайт НААУ.

Голови регіональних рад адвокатів наголосили на тому, що скасування виключного права адвокатів на представництво у судах звужує права громадян, зокрема, на професійний захист, який, за Конституцією, має здійснювати саме адвокатура.

"Давайте напишемо офіційне звернення до кожного народного депутата, щоб вони створили у парламенті депутатське об’єднання адвокатів. Крім того, офіційне звернення треба направити і до Кабінету Міністрів та голови Офісу Президента і озвучити проблему, яка дійсно на сьогодні є – і стосовно безоплатної правової допомоги, і монополії, і фінансування. Треба не вичікувати, а діяти самим", - закликав колег член Ради адвокатів України Донецької області Сергій Осика.

Представники регіональних органів самоврядування переконані, не треба сподіватися на підтримку колег-депутатів, а самим формувати депутатське лоббі.

"Адвокатська монополія була досягненням всієї адвокатської спільноти і її скасування буде очевидним регресом, поверненням до СРСР, звуженням прав адвокатів та прав громадян на кваліфікаційну правничу допомогу. Мене особливо дивує позиція парламентарів-колишніх адвокатів, які не стали на захист адвокатської монополії. Тому нам треба консолідуватися самим і звертатися до всіх міжнародних інстанцій, в тому числі і до Європейського суду з прав людини", - вважає голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош.

Також голови РАР мають намір звернутись до Конституційного суду, адже переконані, що Конституція не може бути змінена, якщо ці зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини. Першою областю, яка написала відповідне звернення, стала Одеська.

"Це не монополія адвокатів. Це монополія громадян на отримання кваліфікованої правової допомоги, а не певного кола осіб, чия кваліфікація викликає серйозні сумніви, адже ми знаємо, яку допомогу вони надають", - наголосив голова Ради адвокатів Одеської області Йосип Бронз.

Крім того, адвокати вважають, що треба заручитися підтримкою суспільства, адже від скасування виключного права адвокатів на представництво у судах постраждає саме якість наданих громадянам послуг.

"Щоб завадити скасуванню адвокатської монополії, адвокатура має показати суспільству те, що тільки вона може впоратися з цим завданням, а саме – наданням професійної правничої допомоги. І саме на регіональні органи адвокатського самоврядування покладається дуже велика відповідальність. Представляючи адвокатуру регіону, ми самі маємо забезпечити найвищий рівень захисту і самі маємо переконати не тільки органи влади, але і все суспільство у цьому", - підкреслила голова Ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна.

Нагадаємо, законопроект 1013 про скасування адвокатської монополії скерований до Конституційного суду. НААУ має надати свою позицію щодо цього законопроекту до 4 жовтня.

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