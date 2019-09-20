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20 вересня 2019, пʼятниця, 20:00 15
Зовнішня політика 2019-09-20T21:45:02+03:00
Українські Новини
Україна змінює риторику щодо членства в НАТО, - МЗС України

Україна змінює риторику щодо членства в НАТО, - МЗС України

Україна рухається в напрямку членства в НАТО, але відмовляється від риторики, яка шкодила в просуванні до Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю Європейської правді у п'ятницю, 20 вересня.

"(Ми) готові, і не відмовляємося від нього (говорити про ПДЧ. - ред.). Але ми відмовляємося від риторики, яка, на нашу думку, шкодила в просуванні до цього ПДЧ", - сказав він.

За словами міністра, існує два підходи, один з яких полягає у постійному нагадуванні про прагнення ПДЧ, і це можливе направлення дипломатичної роботи.

"Другий напрямок передбачає, що Україна розуміє реальність і просить те, що в принципі доступно - звичайно, якщо трошки додати зусиль", - сказав Пристайко.

"А коли в результаті реформування, стандартизації, поліпшення взаємної сумісності і т. д. ситуація доходить до стану, який ми складаємо для Альянсу інтерес, то ми говоримо: "Ми все ще хочемо в НАТО. Якщо вважаєте, що для цього потрібно ПДЧ - ми готові до ПДЧ, і ми вже готові настільки, що можемо його швидко виконати", - пояснив він.

Міністр стверджує, що це стане можливим, коли українські органи влади застосують необхідну кількість стандартів, щоб стати взаємосполучними з НАТО.

Також раніше повідомлялося, що Україна може стати наступним членом НАТО Македонії, - посол при альянсі.

Раніше НАТО визнало прагнення України вступити в альянс.

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