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20 вересня 2019, пʼятниця, 17:52 294
Судова влада 2019-09-20T18:30:03+03:00
Українські Новини
У Мартиненка назвали маніпуляцією заяву ЦПК про затягування передачі справи до АКС: "все за процедурою"

У Мартиненка назвали маніпуляцією заяву ЦПК про затягування передачі справи до АКС: "все за процедурою"

Шевченківський райсуд Києва не мав права передавати "справу Мартиненка" одразу до Антикорупційного суду, а єдиним законним механізмом була передача справи спочатку до Апеляційного суду звичайної юрисдикції. Про це повідомляє прес-служба колишнього депутата Миколи Мартиненка, передає Еспресо.

"ЦПК Шабуніна почав розганяти "зраду" про нібито намагання Мартиненка затягнути час. Але це не просто юридична безграмотність, а  чергова брехня і маніпуляції в інтересах НАБУ", – заявив адвокат Петро Бойко.

За його словами, "єдиною юридично правильною процедурою передачі справ до Антикорупційного суду (АКС) є перехідні положення КПК. В ст.34 вказано, що передача справи з суду першої інстанції до АКС має відбуватись через спрямування справи до Апеляційного суду, який має передати її до Верховного Суду, а вже він -  до Антикорупційного суду. Іншого юридично правильного механізму зараз не існує".

"Вже були прецеденти, коли після передачі справ до АКС напряму з районних судів це оскаржувалось в суді – і таким чином все затягувалось. Шевченківський райсуд вирішив зробити все за процедурою - і було б дивно, якби сторона захисту намагалась цьому завадити", - наголосив Бойко.

Він нагадав, що Микола Мартиненко більше 2-х років вимагав від НАБУ спрямування цієї справи до суду, він ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатського імунітету. "Але НАБУ всіляко тягнуло час, бо ця справа самого початку була політичною - як складова боротьби проти першого постмайданного уряду. Тут немає ні збитків для держави, ні юридично обґрунтованого фігурування Мартиненка – є проплачений "чорний піар" і безпідставні звинувачення. Під час розгляду справи в Шевченківському райсуді САП  її  саботувала, прокурори навіть не приходили на засідання і публічно заявляли, що не хочуть її об’єктивного розгляду", - вказав адвокат.

У Мартиненка наголосили, що він найбільш зацікавлений у об’єктивному розгляді цієї справи  в Антикорупційному суді.  "Але НАБУ і його піар-обслуга намагаються тиснути на суд політичними засобами, щоб змусити АКС ухвалити неправове і незаконне рішення", - підкреслив Петро Бойко.

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