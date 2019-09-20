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20 вересня 2019, пʼятниця, 16:16 152
Верховна Рада і партії 2019-09-20T16:24:44+03:00
Українські Новини
Україна повністю перейшла під управління Сороса, – Рабінович

Україна повністю перейшла під управління Сороса, – Рабінович

Вадим Рабінович. Фото з відкритих джерел
Вадим Рабінович. Фото з відкритих джерел

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Вадим Рабинович заявив, що Україна повністю перейшла під зовнішнє управління. На думку народного депутата України, про це свідчить проект нового Державного бюджету на 2020 рік.

Про це парламентарій повідомив журналістам.

"Сьогодні відбувається зовсім інше: Україна повністю перейшла під управління Сороса! Так давайте перейменуємо країну Україну в країну "Соросянію"! Що відбувається? Навіть Гройсман не подав би такого держбюджету! А що робить ця влада? Вона взяла за основу бюджет Гройсмана, зробила ще більш жорстким так, що не може звести кінці з кінцями... Ми бачимо суцільне дилетантство і тупість!" – обурився він.

При цьому, новий парламент не приймає важливі для українців закони.

"Єдино, що активно просуває нинішня влада – це прослушку та обшуки народних депутатів. Так, дійсно, це, напевно, дуже "важливо" для країни. Так, панове, візьміть і виженіть цю Верховну Раду – навіщо вона вам така потрібна?! Все одно вона ні за що путнього не голосує, інструкції отримує на Банковій, подає бюджет брехні, знищення країни та її добивання – відбувається все те, що й при попередніх владах", – вважає політик.

На думку нардепа, влада стала "збавляти оберти" після того, як її представники побачили соціологію: за продаж землі виступає лише 7% українців.

"Побачили цифру та сказали, що українську землю іноземцям продавати не будуть – будуть лише українцям. Так яким українцям?! Де у них гроші, щоб купити землю?! Вона піде в кишені людям, один з яких – Сорос, і це ж очевидно! Іноземці-то тут при чому? Про них й мови ніколи не було!" – нагадав Рабінович.

Співголова фракції ОПЗЖ підкреслив, що не дозволить політикам продавати українську землю.

"Я сьогодні, як і завжди, роблю свою роботу, роботу опозиції, яка полягає в тому, щоб відкривати людям очі. Я теж голосував за Зеленського, я теж вважаю, що в його команді є молоді, талановиті, розумні люди. Але хочу в черговий раз попередити: ми не дозволимо цим самим перспективним політикам продавати землю України, знищувати країну лише тому, що вони молоді та симпатичні. Так не буває! Друзі, треба знову приходити в себе й починати розуміти, що в країні у нас відбувається "щось зовсім не те", – резюмував Рабінович.

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