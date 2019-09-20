В одному з турецьких готелів у селищі Кестел під час фінального вечері відпочиваючих облили палаючим маслом. Серед постраждалих були маленькі діти, повідомляють E1.

Під час кулінарного подання кухар допустив помилку і палаюче масло полилося на людей. Троє постраждалих зараз залишаються в лікарні, серед яких два хлопчики з Екатеренбурга.

"Це було пекло. Ви не уявляєте, як дитина кричав. Він горів, одяг згоріла, але встигли зняти. Постраждали вісім осіб, реально люди горіли. У їх числі — два моїх сини: їм 3,5 роки та 10 років. Один обгорів на 27%, у нього опіки 2 та 3 ступеня. Він поки не зможе перенести переліт, ми залишаємося на кілька днів у Туреччині. У другого сина обгоріли рука і голова, 16% опіків на тілі, — розповідає батько постраждалих дітей. За його словами, опіки отримали ще шість осіб.

Чоловік також розповів, що допомогу постраждалим надавали німці й голландці, а співвітчизники стояли осторонь і знімали те, що відбувається.

За його словами, до готелю де все сталося у нього претензій немає. Адміністрація готелю взяла провину за це на себе, розмістили постраждалих в хорошій клініці і оплачують лікування там. Також вони оплатили переліт батькові і подальше лікування в Росії для дітей. Квитки дітям і дружині сплатить страхова компанія.

Як повідомляли "Українські Новини", у Вінницькій області батьки обварили окропом однорічну доньку і 3 дні намагалися врятувати її самостійно. Раніше в Харкові помер 5-річний хлопчик, впав у багаття на святі Івана Купала, а на Київщині 14-річний зацепер "з інтересу" заліз на поїзд і загорівся.