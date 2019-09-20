У Кабміні, ДФС і Мін'юсті обшуки: ДБР шукає документи, пов'язані з Philip Morris Ukraine, – ЗМІ

Відбуваються обшуки і масове вилучення документації у Кабінеті Міністрів України, Державної фіскальної службі (ДФС) і Міністерстві юстиції. Ситуація пов'язана з кримінальною справою, в якій фігурує компанія Philip Morris Ukraine та її топ-менеджмент.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

На цьому тижні були проведені обшуки і вилучення документів у кримінальній справі, в якій фігурує тютюновий холдинг Philip Morris Ukraine. Обшуки проходять в самій компанії, в уряді, в ДФС і Мін'юсті, а причетних до справи викликають на допити.

Проти топ-менеджменту компанії також відновлені кримінальні справи через несплату податків.

Всі дії відбуваються в рамках судової ухвали, винесеним Жовтневим районним судом м. Полтави. Постанова опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як стало відомо, те, що відбувається, пов'язане з історією піврічної давності. У грудні 2018 року уряд уклав угоду з компаніями-філіями Philip Morris Ukraine. Вона передбачає захист інвестицій компанії від прямої або непрямої експропріації і захист від необгрунтованих заходів. У січні 2019, у виконання розпорядження Кабміну, ДФС підписала угоду з тютюновою корпорацією, що дало їй можливість продовжити роботу в Україні.

Однак, у липні з'явилося повідомлення про проведення Державним бюро розслідувань (ДБР) обшуків в офісі ДФС, а в офіційному комментарі пресс-служби ДБР зазначалося, що вони пов'язані з діяльністю міжнародних виробників тютюнової продукції. Більш того, ДБР заарештувало документацію компанії.

У бізнес-середовищі неприємно здивовані ситуацією і вказують, що такий підхід уряду і агресивна поведінка ДБР може мати величезні наслідки. Силовики вийшли за межі розслідування факту порушень ДФС і ставлять під сумнів укладену раніше Мирову угода, про що вже є судові рішення.

Нагадаємо, що Philip Morris Ukraine входить у топ-5 найбільших платників податків країни вже кілька років поспіль. Так, у минулому році компанія заплатила в бюджет 14,8 млрд гривень. Philip Morris Ukraine - провідна міжнародна тютюнова компанія, один з найбільших виробників сигарет, продукція якої продається в більш ніж 160 країнах світу, вийшла на український ринок в 1994 році.