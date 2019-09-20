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20 вересня 2019, пʼятниця, 14:38 34 Думка
Політика 2019-09-20T16:45:04+03:00
Українські Новини
Формула Штайнмаєра веде Україну до капітуляції, - Віталій Купрій

Формула Штайнмаєра веде Україну до капітуляції, - Віталій Купрій

Депутат Верховної Ради 8-го скликання Віталій Купрій під час круглого столу в інформаційному агентстві "Українські Новини" "Чи є альтернатива Мінським домовленостям? Перемога або капітуляція" заявив, що формула Штайнмаєра фактично веде Україну до капітуляції.

Голова ГО "Всеукраїнське об’єднання правників "Маємо право!" Віталій Купрій зібрав на круглому столі депутатів Верховної Ради, громадських та політичних діячів з однією метою - "зберегти державу Україна, не дати її розірвати на шматки і запропонувати інший якийсь шлях - не "мінські домовленості" або "формула Штайнмаєра", які ведуть нашу країну фактично до капітуляції".

Він надав слово депутату Ради 1, 2, 4-го скликань, герою України Степану Хмарі, який заявив, що єдиний варіант вирішення конфлікту - це звільнення українських територій від російської окупації. І доки ця умова не буде виконана, жодних розмов про вибори на окупованій території бути не може.

Хмара наголосив, що "формула Штайнмаєра", яка передбачає проведення виборів на Донбасі після надання йому "особливого статусу", - це формула Москви, яку кожен трактує на свій лад.

"Україна фактично приступила до одностороннього відведення своїх позицій … у той час, як Росія не виконує першої умови так званих "мінських домовленостей" по припинення вогню", - додав Хмара.

Юрист-кримінолог Ганна Маляр, в свою чергу, заявила: "Я вважаю, що альтернатива "мінському процесу" - це норми міжнародного права, тому що "мінський процес" - поза нормами міжнародного права, і з юридичної точки зору є нікчемним", - заявила Ганна Маляр.

Вона наголосила, що ці норми є універсальним інструментом протидії агресії в світі. Як приклад, навела "Статут ООН", резолюцію ООН "Визначення агресії", "Конвенцію про поводження з військовополоненими", "Конвенцію про закони і звичаї війни". Тобто ті правові акти, підписантами яких є і Україна, і Росія.

На її думку, під час перемовин висновок повинен бути один: Росія не порушує територіальну недоторканість України, а Україна, в свою чергу, відмовляється від кримінального переслідування агресора.
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