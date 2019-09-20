Справу проти екс-голови Ради адвокатів Києва Рафальської передано новому слідчому, - ГПУ

Генеральна прокуратура заявляє, що досудове розслідування кримінального провадження щодо протиправних дій колишньої голови Ради адвокатів Києва Інни Рафальської передано новому слідчому.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\n"На вимогу Генеральної прокуратури 25.07 розслідування кримінального провадження доручено іншому слідчому", - сказано у відповіді.\r\nНаразі розслідування триває.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСправу розслідує Головне слідче управління Нацполиції за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, за фактом незаконного заволодіння майном Ради адвокатів Києва, в тому числі шляхом угод з використанням підроблених документів та за фактом зловживань повноваженнями.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацполіція продовжує розслідування протиправних дій кандидата в депутати Ради Рафальської.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Нацполіція активізує розслідування справи про зловживання екс-голови Ради адвокатів Києва і кандидата в депутати Ради Рафальської.