Справу проти екс-голови Ради адвокатів Києва Рафальської передано новому слідчому, - ГПУ

Генеральна прокуратура заявляє, що досудове розслідування кримінального провадження щодо протиправних дій колишньої голови Ради адвокатів Києва Інни Рафальської передано новому слідчому.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

"На вимогу Генеральної прокуратури 25.07 розслідування кримінального провадження доручено іншому слідчому", - сказано у відповіді.

Наразі розслідування триває.

Справу розслідує Головне слідче управління Нацполиції за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, за фактом незаконного заволодіння майном Ради адвокатів Києва, в тому числі шляхом угод з використанням підроблених документів та за фактом зловживань повноваженнями.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція продовжує розслідування протиправних дій кандидата в депутати Ради Рафальської.

Також Нацполіція активізує розслідування справи про зловживання екс-голови Ради адвокатів Києва і кандидата в депутати Ради Рафальської.