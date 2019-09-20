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20 вересня 2019, пʼятниця, 14:31 20
Судова влада 2019-09-20T16:30:02+03:00
Українські Новини
Справу проти екс-голови Ради адвокатів Києва Рафальської передано новому слідчому, - ГПУ

Справу проти екс-голови Ради адвокатів Києва Рафальської передано новому слідчому, - ГПУ

Генеральна прокуратура заявляє, що досудове розслідування кримінального провадження щодо протиправних дій колишньої голови Ради адвокатів Києва Інни Рафальської передано новому слідчому.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

"На вимогу Генеральної прокуратури 25.07 розслідування кримінального провадження доручено іншому слідчому", - сказано у відповіді.

Наразі розслідування триває.

Справу розслідує Головне слідче управління Нацполиції за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, за фактом незаконного заволодіння майном Ради адвокатів Києва, в тому числі шляхом угод з використанням підроблених документів та за фактом зловживань повноваженнями.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція продовжує розслідування протиправних дій кандидата в депутати Ради Рафальської.

Також Нацполіція активізує розслідування справи про зловживання екс-голови Ради адвокатів Києва і кандидата в депутати Ради Рафальської.

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