Платформа Бойка хоче, щоб Рада прийняла закон "Про опозицію"

Опозиційна платформа - За життя наполягає на прийнятті закону про опозицію. Про це народний депутат Сергій Льовочкін заявив у Верховній Раді України, інформує персональний портал політика.

"Жоден законопроект від опозиції ще не був поставлений на розгляд Верховної Ради, і це ганьба. Зараз ми у перемовинах з керівництвом ВР, щоб виділялися спеціальні дні для розгляду законопроектів від опозиції", - повідомив політик.

"Адже парламент - це не тільки більшість, у жодній демократичній країні не буває так, щоб опозиція була фактично позбавлена законодавчої ініціативи. У попередньому скликанні парламенту ми пропонували пакети законопроектів. На жаль, після того нічого не відбувалося, і жоден законопроект у порядок денний не потрапив. Так відбувалось 5 попередніх років. Зараз ця практика продовжується. Ми проти такого підходу і вимагаємо, щоб більшість дослухалася до опозиції", - відзначив Сергій Льовочкін.

Народний депутат повідомив, що Опозиційна платформа - За життя вже зареєструвала законопроект "Про парламентську опозицію".

"Для країни, безперечно, потрібне прийняття закону про опозицію - опозиція має контролювати владу і працювати на державу, на людей. Ми будемо вимагати, щоб закон про опозицію було прийнято якнайшвидше - це була одна з перевиборчих обіцянок і президента, і його партії "Слуга народу", - заявив Сергій Льовочкін.

"Ми наполягаємо, щоб у рамках кожного пленарного тижня один день був виділений для розгляду законопроектів від опозиції", - резюмував народний депутат.

Нагадаємо, у Верховній Раді 9 скликання Опозиційна платформа - За життя внесла на розгляд парламенту низку законопроектів, спрямованих на покращення соціальної ситуації в країн. Серед них проекти законів про списання заборгованості населення за послуги ЖКГ, про недопущення підвищення тарифів на газ і опалення, про відновлення держрегулювання роздрібних цін на товари першої необхідності, а також про скасування медичної реформи і ряду положень пенсійної реформи.