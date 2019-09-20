Українські перевізники переплатили за міжнародні дозволи в 2016-2018 роках понад 20 млн гривень, – ЗМІ

Українські компанії, які здійснюють діяльність на ринку міжнародних вантажних перевезень, могли переплатити за книжки МДП (TIR Carnets - дозволи на транскордонні вантажні перевезення) понад 20 млн гривень в 2016-2018 роках.

Про це повідомило інтернет-видання "Економічні новини".

Як пояснили в Міжнародна спілка автомобільного транспорту (IRU), щоб знизити витрати компаній-перевізників на міжнародні дозволу та зробити систему дозволів більш привабливою для ринку, в 2016 році IRU переглянула формування вартості TIR Carnets (книжок МДП - дозволів на транскордонні вантажні перевезення). Ціна була знижена значно - майже до 50%. І всім членам IRU було рекомендовано вчинити так само. Але, за даними наших джерел в Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) України, там не виконали рекомендацій в повній мірі. "Більш того, ймовірно, використовуючи особисті зв'язки, керівництво АсМАП і Страхова компанія (СК) "Перша" реалізували схему, завдяки якій змогли отримати необгрунтований дохід від продажу перевізникам послуг в еквіваленті 20 млн гривень в 2016-2018 роках", - заявило джерело.

Офіційно в IRU відмовилися підтвердити озвучену джерелом цифру, але в той же час, визнали факт проведення перевірки.

"На даному етапі ми не можемо підтвердити будь-які конкретні суми. Три місяці тому IRU доручила своєму незалежному комітету з аудиту розібратися в цій ситуації. Ми з нетерпінням чекаємо їх висновку, коли їх робота буде закінчена", - заявили в IRU.

Нагадаємо, в серпні 2018 року Антимонопольний комітет України визнав, що СК "Перша" з 2009 по 2017 роки була монополістом на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності міжнародних перевізників - користувачів книжок МДП з часткою 100% ринку і за зловживання становищем в 2015-2016 роках оштрафував СК "Перша" на 3 657 177 гривень. Згідно даних сервісу YouControl, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України належить 24% акцій ПрАТ СК "Перша", а особисто президенту АсМАП Леоніду Костюченку - 22,4% акцій страхової компанії.

"Необгрунтований дохід формувався на різниці між тарифами, які АсМАП декларував перед IRU і тарифами, які, як випливає з наших даних, асоціація в зв'язці з СК "Перша" закладала в ціну послуги для перевізників. У результаті, в 2016 році українські перевізники переплатили близько 200 тис. швейцарських франків. У 2017 та 2018 роках переплата досягла 300 тис. франків на рік", - стверджує джерело.

Також нагадаємо, що 3 січня 2019 року колишній глава Укртрансінспекція (в 2014-2015 роках) і співвласник компанії ТОВ "Васт-Транс" Валерій Черненко на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив про рішення IRU відмовитися від посередництва СК "Перша" та про зниження тарифу .

"Завдяки багаторічній боротьбі за прозоре страхування книжок МДП, під ялинку IRU поклав нам пряме страхування без посередника ПрАТ СК "Перша" і за зменшеним тарифом (приблизно на 5 доларів). З огляду на кількість видачі книжок МДП приблизно 300 тис. В рік х 5 доларів ≈ 1 500 000 доларів. І таке прозоре страхування тривало з 2007 року... Ось такі вони - новорічні дива!" - написав Валерій Черненко.