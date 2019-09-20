Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde

"Поки олігархи, судячи з всьому, продовжують смикати за ниточки в Києві, в Кремлі можуть спати спокійно", - йдеться у матеріалі французького видання Le Monde "Молоду Україну терзають старі демони: ім'я олігархи", вказуючи на очевидний вплив Олігарха Коломойського на президента Зеленського і взагалі на владу в Україні, інформує портал 112.ua.

Як повідомляється в авторитетному виданні, вплив Коломойського на Зеленського викликає занепокоєння ще з часів виборчої кампанії, коли олігарх ховався в Швейцарії та Ізраїлі після виявлення шахрайських практик в Приватбанку і дірки в 5,5 мільярда доларів.

"Це Ігор Коломойський, власник телеканалу, який зробив знаменитим Зеленського. Ця скандальна постать сховалася в Швейцарії і Ізраїлі в 2016 року, коли Центробанк України намагався навести порядок в фінансових інститутах країни з допомогою МВФ і націоналізував належав олігарху Приватбанк, після виявлення шахрайських практик і дірки в 5,5 мільярда доларів", - йдеться в статті.

Також Le Monde вказує на зв'язок Коломойського з найближчим оточенням президента.

"Керівник Офісу президента України Андрій Богдан як ніхто інший, як колишній адвокат Коломойського. Сам олігарх теж повернувся до України після перемоги свого протеже. Більш того, 13 вересня він став гостем на конференції свого колишнього ворога і нинішнього друга Віктора Пінчука. Він довго спілкувався з пресою, що дало новий поштовх до роздумів про його близькості до президенту Зеленському", - сказано в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, в Україні також викликав широкий резонанс законопроект №1210, який названий дискримінаційним. Пропонований законопроект збільшує податкове навантаження на великий і малий бізнес, дивним чином позбавивши від обов'язку платити підвищені податки підприємства Коломойського по видобутку марганцевої руди, в той час як податковий тягар на видобуток залізної руди збільшиться в чотири рази, що може призвести до масової втрати робочих місць у рідному місті президента Зеленського.

Крім того, Le monde вказує, що прозвучали 17 вересня заяви молодого прем'єра Гончарука щодо можливого "компромісу" з Коломойським за приводу долі Приватбанку суперечать позиції МВФ, де це справа розглядається як символічний приклад влади олігархів. "Дірка в 5,5 мільярда доларів - це еквівалент оборонного бюджету, причому мова йде про гроші платників податків!", - йдеться в матеріалі.

"Успіх реформ цього уряду ключ до всього", - заявив в Києві Тоні Блер. Якщо у нього все вийде, "це змінить динаміку" всередині України і за її межами, "у тому числі у врегулювання Донбасі". Як би не поспішав Зеленський, поки олігархи, судячи з всьому, продовжують смикати за ниточки в Києві, в Кремлі можуть спати спокійно", резюмує автор.