З Нового року "Укртелеком" припинить підключати домашні радіоточки

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" має намір припинити надання послуги з підключення до домашньої радіоточки проводового радіо з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"В Україні стрімко зменшується кількість користувачів застарілої послуги проводового мовлення. Цього літа їх залишилося 350 тис. Щомісяця відмовляється від послуги більше 10 тисяч абонентів", - наголошується в ньому.

При цьому існуючі абоненти послуг продовжать користуватися дротовим радіо на діючих умовах.

"Укртелеком" продовжує підтримувати мережу проводового мовлення в тих регіонах, де є користувачі, однак попит на нові підключення відсутній.

"Статистика свідчить, що відмова від проводового радіо - це глобальна тенденція. Протягом останніх років проводове радіомовлення впевнено витісняється новими прогресивними цифровими засобами передачі інформації, такими як соціальні мережі, IP-радіо, безкоштовне ефірне радіо та інші", - підкреслюють у компанії.

Згідно повідомлення, послуга проводового радіо є невигідною і незручною через своєю застарілість.

"В останні роки "Укртелеком" реалізує ряд проектів з розвитку телекомінфраструктури, підключення населених пунктів до інтернету. Щорічно оператор будує більше 3 000 кілометрів оптики, пропонуючи швидкісний інтернет і даючи можливість користуватися в тому числі і сучасним інтерактивним телебаченням", - сказано в повідомленні.

Зараз оператор займається підключенням до оптики майже 300 невеликих міст і сіл.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртелеком" готовий інвестувати 2,8 млрд гривень на підключення сіл до інтернету.

У березні суд відмовився розірвати договір купівлі-продажу "Укртелекому".