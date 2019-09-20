Використання інтернету в роумінгу Київстар зросло майже в 2,5 рази

У літній період кількість абонентів Київстар, які користувалися послугами в роумінгу зросла на 13% в порівнянні з літом 2018 року*. При цьому вони використовували майже в 2,5 раза більше мобільного інтернету. В середньому один абонент Київстар використовував в роумінгу 615 мегабайтів трафіку. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Рейтинг найпопулярніших країн, де абоненти Київстар користувалися роумінгом цього літа, виглядає так:

Туреччина; Польща; Італія; Іспанія; Німеччина.

Цікаво, що країни Європейського союзу в цьому році відвідало на 20% більше абонентів Київстар, ніж роком раніше.

"Київстар першим на ринку запропонував доступні тарифи у роумінгу, завдяки чому використання інтернету за останні 3 роки зросло в 16 разів. Але ми не зупинилися на досягнутому і у квітні цього року запустили дуже вигідну послугу "Ідеальний роумінг" з тарифами від 10 копійок за мегабайт. Після цього наші абоненти стали ще активніше користуватися мобільним інтернетом за кордоном" – коментує Павло Даніман, директор по маркетингу Київстар.

Нагадаємо, Київстар надає послуги міжнародного роумінгу на 5 континентах, в 195 країнах. З послугою "Ідеальний роумінг" дзвінки коштують лише від 1 грн за хвилину, мобільний інтернет від 0,10 грн за мегабайт. "Ідеальний роумінг" у якості альтернативи звичайним тарифам у роумінгу Київстар можуть замовити абоненти передплаченої та контрактної форми обслуговування. Для цього необхідно ввести USSD-запит * 505 #, після чого абонент отримає індивідуальну пропозицію і інструкцію для підключення послуги.

*Зростання обсягу використаних послуг мобільного зв'язку в роумінгу обчислено шляхом порівняння даних оператора за червень-серпень 2019 році з аналогічними даними за червень-серпень 2018 року.