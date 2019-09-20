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20 вересня 2019, пʼятниця, 11:39 161 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-09-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
Використання інтернету в роумінгу Київстар зросло майже в 2,5 рази

Використання інтернету в роумінгу Київстар зросло майже в 2,5 рази

У літній період кількість абонентів Київстар, які користувалися послугами в роумінгу зросла на 13% в порівнянні з літом 2018 року*. При цьому вони використовували майже в 2,5 раза більше мобільного інтернету. В середньому один абонент Київстар використовував в роумінгу 615 мегабайтів трафіку. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Рейтинг найпопулярніших країн, де абоненти Київстар користувалися роумінгом цього літа, виглядає так:

  1. Туреччина;
  2. Польща;
  3. Італія;
  4. Іспанія;
  5. Німеччина.

Цікаво, що країни Європейського союзу в цьому році відвідало на 20% більше абонентів Київстар, ніж роком раніше.

"Київстар першим на ринку запропонував доступні тарифи у роумінгу, завдяки чому використання інтернету за останні 3 роки зросло в 16 разів. Але ми не зупинилися на досягнутому і у квітні цього року запустили дуже вигідну послугу "Ідеальний роумінг" з тарифами від 10 копійок за мегабайт.  Після цього наші абоненти стали ще активніше користуватися мобільним інтернетом за кордоном"коментує Павло Даніман, директор по маркетингу Київстар.

Нагадаємо, Київстар надає послуги міжнародного роумінгу на 5 континентах, в 195 країнах. З послугою "Ідеальний роумінг" дзвінки коштують лише від 1 грн за хвилину, мобільний інтернет від 0,10 грн за мегабайт. "Ідеальний роумінг" у якості альтернативи звичайним тарифам у роумінгу Київстар можуть замовити абоненти передплаченої та контрактної форми обслуговування. Для цього необхідно ввести USSD-запит * 505 #, після чого абонент отримає індивідуальну пропозицію і інструкцію для підключення послуги.

*Зростання обсягу використаних послуг мобільного зв'язку в роумінгу обчислено шляхом порівняння даних оператора за червень-серпень 2019 році з аналогічними даними за червень-серпень 2018 року.
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