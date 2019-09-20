Платформа Бойко підготує альтернативний бюджет

Бюджет-2020 треба повністю переробити. Про це у п’ятницю, 20 вересня, заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін у Верховній Раді, коментуючи поданий Кабінетом міністрів проект бюджету на наступний рік, льово персональний портал політика.

"Цей бюджет треба перероблювати цілком. Наша фракція запропонує свій проект, це буде рамка, в якій має розвиватися соціальна держава. Ми переконані, що Україна має бути соціальною державою, що економіка має бути соціальною, тому що, на жаль, сьогодні в країні панує велика бідність", - заявив Сергій Льовочкін, нагадавши, що Україна залишається найбіднішою країною Європи.

"Якщо ми підемо в лібертаріанство, про яке зараз каже влада, це не захистить людей. У перехідних економіках у перехідний період і бюджети, і економіка мають бути соціальними та підтримувати зростання економіки", - підкреслив опозиційний політик.

Нагадаємо, уряд подав до парламенту проект бюджету на 2020 рік, у якому, за оцінками експертів, видатки на соціальні потреби підвищуються тільки на коефіцієнт інфляції.