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20 вересня 2019, пʼятниця, 11:29 14
Верховна Рада і партії 2019-09-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко підготує альтернативний бюджет

Платформа Бойко підготує альтернативний бюджет

Бюджет-2020 треба повністю переробити. Про це  у  п’ятницю,  20  вересня,  заявив народний  депутат  від  Опозиційної платформи - За життя  Сергій  Льовочкін  у   Верховній Раді, коментуючи поданий Кабінетом міністрів проект бюджету на наступний рік, льово персональний портал політика.

"Цей бюджет треба перероблювати цілком. Наша фракція запропонує свій проект, це буде рамка, в якій має розвиватися соціальна держава. Ми переконані, що Україна має бути соціальною державою, що економіка має бути соціальною, тому що, на жаль, сьогодні в країні панує велика бідність", - заявив Сергій Льовочкін, нагадавши, що Україна залишається найбіднішою країною Європи.

"Якщо ми підемо в лібертаріанство, про яке зараз каже влада, це не захистить людей. У перехідних економіках у перехідний період і бюджети, і економіка мають бути соціальними та підтримувати зростання економіки", -  підкреслив опозиційний  політик.

Нагадаємо,  уряд  подав  до  парламенту проект  бюджету  на 2020 рік,  у якому,  за  оцінками  експертів, видатки на соціальні потреби підвищуються тільки на коефіцієнт інфляції.

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