До сфери управління Ріната Ахметова додався Дніпровський металургійний комбінат, - ЗМІ

Дніпровський металургійний комбінат, розташований в місті Кам’янське, через розташований поруч Дніпровський коксохімічний завод відійшов під контроль компаній, які належать бізнесмену Рінату Ахметову.

Про це йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй (ГО "Центр протидії корупції"), опублікованому Українською правдою.

Формально, завод досі належить корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", акціями якої володіють російські інвестори в особі державного "Внєшекономбанку" та народний депутат Сергій Тарута. У нинішньому парламенті - член фракції "Батьківщина". Хоч і досі він офіційно співвласник, депутат переконує, що вже не управляє заводом.

"У мене в корпорації 25% - 1 акція, але це сьогодні нічого не вирішує. Я не є управлінцем, я не є людиною, яка приймає рішення. Це питання до керівництва "Індустріального союзу Донбасу" і до керівництва, мажоритарного акціонера. Вони управляють", - розповідає народний депутат.

Автори розслідування звернулись за коментарем щодо того, хто ж зараз управляє виробничими потужностями комбінату, до адміністрації "Дніпровського меткомбінату". Однак на момент публікації там не надали відповіді на це питання.

Землю під об’єктом орендує компанія Тарути та його російські партнери, адмінкорпуси також належать їм, а от виробничі потужності комбінат у 2018 році продав сусідньому підприємству - Дніпровському коксохімічному заводу. За 400 мільйонів гривень.

До Революції гідності власником Дніпровського коксохіму була група Evraz російського олігарха Романа Абрамовича. Але у 2014 році він заявив, що продав в Україні майже всі активи - окрім однієї транспортної компанії.

Виявилось, що де-факто контроль над цим потужним активом тоді встановив Рінат Ахметов. І в антимонопольному комітеті помітили ознаки цього.

Генеральний директор "Метінвесту" ще у 2015 році не приховував зацікавленості в Дніпровському коксохімі. Про амбіції на актив він розповідав у інтерв’ю журналу "Бізнес"

Формальними власниками Дніпровського коксохімічного заводу з 2014 року є чотири компанії. Але у 2018 році - ще до того, як АМКУ надав Ахметову дозвіл на придбання коксохіму - структура власності цих фірм змінилася.

Так, у серпні 2018 року змінився керівник і власник Mastinto Trading Ltd. Кіпріотку Анну Кореліду замінив інший кіпріот Крісоваланто Тампуріді. Він також є директором іншої кіпрської компанії - Nourteno Holdings Ltd, яка володіє акціями "Чорноморського суднобудівного заводу". Останній входить у структуру власності суднобудівного субхолдингу SMG "Смарт-холдинг" Вадима Новинського.

Також змінилась структура власності Misandyco Holdings Ltd. Фірму переписали на кіпріотку Александру Дамоціду й перереєстрували за однією адресою із іншою кіпрською компанією, якою володіє безпосередньо Вадим Новинський - Adeona Holdings Ltd.

"Рінат Ахметов декларує цілковиту відкритість, утім, подекуди вона доволі примарна. Якщо актив дістається олігарху за сумнівних обставин​, то до моменту його "легалізації" Ахметова у бенефіціарах не побачити. Саме цю схему мільярдер наразі "удосконалює", поглинаючи металургійну та коксохімічну промисловості України й розширюючись у США", - стверджує автор розслідування.