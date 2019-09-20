Компанії Ахметова вже контролюють 5 з 8 українських коксохімічних підприємств, - Радіо Свобода

Холдинг бізнесмена Ріната Ахметова вже поглинув 5 із 8 українських коксохімічних заводів, включаючи найбільший в Європі Авдіївський КХЗ. Останніми придбаннями стали Дніпровський коксохімічний завод та "Южкокс", в яких доки участь Ахметова проявляється опосередковано.

Про це йдеться у розслідуванні "Монополіст під прикриттям" програми "Схеми" та Центру протидії корупції, оприлюдненому на сайті Радіо Свобода.

Загалом в Україні дванадцять коксохімічних заводів, чотири з яких розташовані на окупованій території. На підконтрольній території залишилось лише вісім коксохімів, п’ять із яких прямо чи опосередковано контролює Рінат Ахметов і його бізнес-партнер по "Метінвесту", народний депутат від "Опозиційного блоку" - Вадим Новинський.

Три заводи були у власності Ахметова та Новинського ще до окупації Донбасу - Авдіївський коксхохімічний, проектна потужність кого складає 40% українського виробництва, "Запоріжкокс" та потужності на "Азовсталі". Ще над двома заводами вони отримали контроль вже після Революції гідності, стверджують автори розслідування.