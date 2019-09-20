25.09.19 10:00 Круглий стіл: "Окуповані території: Життя після звільнення"

25 вересня (середа) 2019 року, о 10:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (м. Київ, вул. Еспланадна, 20) відбудеться круглий стіл на тему: "Окуповані території: Візія життя після звільнення".

Організатор: ГО "Аналітична група "Левіафан".

Мета круглого столу: обговорення ситуації на Сході Україні та в Криму, а також проведення дискусії з наступних питань:

Що відбудеться після того, як Україна відновить суверенітет над окупованими територіями ? Як буде синхронізуватися законодавство України та окупованих територій? Який для цього потрібний перехідний період? Яке правове визначення буде застосоване до тих, хто співпрацював з окупантом і окупаційними адміністраціями? Де межа між колаборацією та побутовою співпрацею з окупантом? Коли буде введена відповідальність за колабораціонізм? Чи можливо повністю відновити суверенітет над окупованими територіями в рамках реалізації Мінських угод? Чи потрібні соціальні програми примирення між "найманцями" ОРДЛО та українцями? Доля вимушених переселенців: куди повертатись, на які кошти? Що буде з правочинами, які вчинялись за цей період на окупованих територіях?

Модератор заходу – директор Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник.

Учасники:

Олег Саакян, керівник "Єдиний координаційний центр";

Олександр Кульга, керівник Координаційного центру переміщених ЗВО;

Михайло Апостол, радник Міністра внутрішніх справ;

Ахтем Чейгоз, народний депутат України;

Представник Міністерства у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій;

Представники органів державної влади та відомств;

Валентин Гладких, експерт ГО "Слово і Діло";

Богдан Бондаренко, політолог;

Олександр Москалюк, юрист;

Геннадій Дубов, юрист;

Андрій Вігірінський, юрист.

Реєстрація учасників та деталі: Гаврилюк Дар’я +380 68 244 07 09 або ngoleviathan@gmail.com

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх