25.09.19 10:00 Круглий стіл: "Окуповані території: Життя після звільнення"

25 вересня (середа) 2019 року, о 10:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (м. Київ, вул. Еспланадна, 20) відбудеться круглий стіл на тему: "Окуповані території: Візія життя після звільнення".\r\nОрганізатор: ГО "Аналітична група "Левіафан".\r\n Мета круглого столу: обговорення ситуації на Сході Україні та в Криму, а також проведення дискусії з наступних питань:\r\n\r\nЩо відбудеться після того, як Україна відновить суверенітет над окупованими територіями ?\r\nЯк буде синхронізуватися законодавство України та окупованих територій?\r\nЯкий для цього потрібний перехідний період?\r\nЯке правове визначення буде застосоване до тих, хто співпрацював з окупантом і окупаційними адміністраціями?\r\nДе межа між колаборацією та побутовою співпрацею з окупантом?\r\nКоли буде введена відповідальність за колабораціонізм?\r\nЧи можливо повністю відновити суверенітет над окупованими територіями в рамках реалізації Мінських угод?\r\nЧи потрібні соціальні програми примирення між "найманцями" ОРДЛО та українцями?\r\nДоля вимушених переселенців: куди повертатись, на які кошти?\r\nЩо буде з правочинами, які вчинялись за цей період на окупованих територіях?\r\n\r\nМодератор заходу – директор Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n Учасники:\r\n\r\nОлег Саакян, керівник "Єдиний координаційний центр"; \r\nОлександр Кульга, керівник Координаційного центру переміщених ЗВО;\r\nМихайло Апостол, радник Міністра внутрішніх справ;\r\n Ахтем Чейгоз, народний депутат України;\r\n Представник Міністерства у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій;\r\n Представники органів державної влади та відомств;\r\nВалентин Гладких, експерт ГО "Слово і Діло";\r\nБогдан Бондаренко, політолог; \r\nОлександр Москалюк, юрист;\r\n Геннадій Дубов, юрист;\r\n Андрій Вігірінський, юрист.\r\n\r\nРеєстрація учасників та деталі: Гаврилюк Дар’я +380 68 244 07 09 або ngoleviathan@gmail.com\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх