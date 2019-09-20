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Прес-центр 2019-09-20T11:00:03+03:00
Українські Новини
25.09.19 10:00 Круглий стіл: "Окуповані території: Життя після звільнення"

25.09.19 10:00 Круглий стіл: "Окуповані території: Життя після звільнення"

25 вересня (середа) 2019 року, о 10:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (м. Київ, вул. Еспланадна, 20) відбудеться круглий стіл на тему: "Окуповані території: Візія життя після звільнення".

Організатор: ГО "Аналітична група "Левіафан".

Мета круглого столу: обговорення ситуації на Сході Україні та в Криму, а також проведення дискусії з наступних питань:

  1. Що відбудеться після того, як Україна відновить суверенітет над окупованими територіями ?
  2. Як буде синхронізуватися законодавство України та окупованих територій?
  3. Який для цього потрібний перехідний період?
  4. Яке правове визначення буде застосоване до тих, хто співпрацював з окупантом і окупаційними адміністраціями?
  5. Де межа між колаборацією та побутовою співпрацею з окупантом?
  6. Коли буде введена відповідальність за колабораціонізм?
  7. Чи можливо повністю відновити суверенітет над окупованими територіями в рамках реалізації Мінських угод?
  8. Чи потрібні соціальні програми примирення між "найманцями" ОРДЛО та українцями?
  9. Доля вимушених переселенців: куди повертатись, на які кошти?
  10. Що буде з правочинами, які вчинялись за цей період на окупованих територіях?

Модератор заходу – директор Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник.

Учасники:

  • Олег Саакян, керівник "Єдиний координаційний центр"; 
  • Олександр Кульга, керівник Координаційного центру переміщених ЗВО;
  • Михайло Апостол, радник Міністра внутрішніх справ;
  • Ахтем Чейгоз, народний депутат України;
  • Представник Міністерства у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій;
  • Представники органів державної влади та відомств;
  • Валентин Гладких, експерт ГО "Слово і Діло";
  • Богдан Бондаренко, політолог; 
  • Олександр Москалюк, юрист;
  • Геннадій Дубов, юрист;
  • Андрій Вігірінський, юрист.

Реєстрація учасників та деталі: Гаврилюк Дар’я  +380 68 244 07 09 або ngoleviathan@gmail.com

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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